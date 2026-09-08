Продавцы Wildberries пожаловались на задержки выплат за товары, проданные с 27 июля по 2 августа. Союз продавцов маркетплейсов (СПМ) оценил сумму не поступивших вовремя средств примерно в 20 млрд руб. Площадка связала сбой с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца» и заявила, что большинство селлеров уже получили деньги, а остальные средства находятся в сохранности.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

По данным СПМ, речь идет о выручке за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа. Заявки на вывод средств продавцы сформировали 17 августа и должны были получить деньги до 26 августа. В опросе СПМ среди почти 2 тыс. селлеров 95,6% респондентов заявили, что выплаты не поступили в установленный срок.

3 сентября президент СПМ Андрей Пасынков направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять ситуацию под контроль. В том же обращении ассоциация предложила поручить ФАС оценить происходящее, а ФНС — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы при администрировании налоговых платежей. Правительство и оба ведомства не ответили на запрос издания.

Wildberries связал задержки с DDoS-атаками на «Баланс продавца». При резком росте вредоносного трафика защитные системы могут временно останавливать отдельные операции по переводу средств, поэтому часть заявок обрабатывается дольше обычного. Маркетплейс утверждает, что большинство продавцов уже получили деньги, а остальные выплаты пройдут после завершения необходимых технических процедур; сами средства находятся в сохранности.

Для продавцов задержка выплат быстро превращается в проблему с оборотными средствами: из этой выручки они оплачивают закупки, логистику и рекламу, выдают зарплаты, перечисляют налоги и обслуживают кредиты. При этом критична не только продолжительность ожидания, но и отсутствие точной даты поступления денег, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Без предсказуемого графика бизнесу сложно планировать даже ближайшие расходы.

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Жалобы на сроки выплат появлялись и раньше. По данным сервиса «Точка сверки», в мае 2026 года о задержках сообщили 76% опрошенных продавцов против 30% годом ранее, хотя Wildberries оспаривал такую трактовку и заявлял, что исследование относило к задержанным в том числе переводы, проведенные в рамках действующего графика. В августе большинство платежей поступало через 10–14 дней после заявки вместо предусмотренных регламентом пяти рабочих дней, утверждает директор GoOmni Ефим Алдухов.

Нехватка оборотных денег может сказаться и на поставках. По оценке основателя Market Papa Василия Бумагина, сократить новые отгрузки или временно остановить их способны 15−20% поставщиков, которых затронули задержки выплат. В большинстве случаев это будет вынужденная пауза, а не окончательный уход с Wildberries. Если проблема сохранится, продавцы начнут сокращать продажи на площадке и переносить часть ассортимента на другие маркетплейсы, прогнозирует директор GoOmni Ефим Алдухов.

Задержки выплат наложились на перебои в логистике, которые Wildberries также связывает с участившимися атаками на свою инфраструктуру. Для продавцов это двойная неопределенность: деньги приходят позже, а движение товаров становится менее предсказуемым. Если проблемы затянутся, селлеры будут чаще распределять остатки и продажи между несколькими маркетплейсами, предупреждают эксперты.

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