Аналитики Авито совместно с VIII Московской неделей интерьера и дизайна изучили продажи мебели и декора в разных эстетических стилях. Выяснилось, что россияне стали чаще выбирать ретро, баухаус и шинуазри — продажи товаров в этих стилях выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

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Продажи мебели и декора в стиле ретро во II квартале 2026 года выросли вдвое год к году. Сильнее всего увеличились продажи предметов интерьера и искусства — статуэток, картин, ваз и кашпо, их стали покупать в четыре раза чаще, в среднем за 2,1 тыс. руб., притом что цена за год снизилась на 20%.

Винтажный текстиль, гобелены и ковры покупали в 3,5 раза чаще при средней цене 1,5 тыс. руб. Продажи светильников в стиле ретро выросли втрое, столов и стульев — на 37%.

Мебель и декор в стиле баухаус за год стали покупать в 2,5 раза чаще. Продажи предметов интерьера и искусства в этом стиле выросли в 11 раз, средняя цена одной вещи составила 10 тыс. руб. и снизилась на 31% за год.

Столы и стулья в стиле баухаус продавались втрое чаще при средней цене 14 тыс. руб., освещение — в 2,5 раза чаще за 8,5 тыс. руб. Кровати, диваны и кресла, а также шкафы и стеллажи в этой эстетике покупали вдвое чаще — в среднем за 25 тыс. и 24 тыс. руб. соответственно.

Продажи мебели и декора в стиле шинуазри выросли втрое. Кровати, диваны и кресла в этом стиле покупали в 6,5 раза чаще — в среднем за 73 тыс. руб., что на 10% дороже, чем годом ранее. Подставки и тумбы продавались в шесть раз чаще при средней цене 44 тыс. руб., предметы интерьера и искусства — в четыре раза чаще за 22 тыс. руб.

Шкафы, комоды и стеллажи в стиле шинуазри подорожали до 88 тыс. руб. в среднем, их продажи выросли в 3,5 раза — как и продажи текстиля и ковров, которые продавались в среднем за 2,5 тыс. руб.



«Рост продаж мебели и декора в стилях ретро, баухаус и шинуазри в два-три раза связан с поворотом интерьерной моды от минимализма к пространствам с характером и настроением. Это три разных ответа на один запрос: теплая ностальгия, строгая геометрия и декоративная роскошь», — прокомментировала Анастасия Мина, член экспертного совета VIII Московской недели интерьера и дизайна.

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