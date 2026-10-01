Продажи вне крупных маркетплейсов в России в 2026 году могут показать самые высокие темпы роста за последние три года. Оборот независимой онлайн-торговли увеличится на 25,8%, до 5,75 трлн руб., прогнозирует Infoline. Доля этого сегмента в общем объеме онлайн-продаж приблизится к 35%.

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К независимой онлайн-торговле относят продажи через интернет-магазины брендов и ретейлеров, а также специализированные площадки, которые напрямую не конкурируют с универсальными маркетплейсами. В 2026 году на этот сегмент придется 34,9% всех онлайн-продаж — примерно на 2 п.п. больше, чем годом ранее.

Весь рынок электронной торговли тем временем замедляется. Data Insight ожидает, что в 2026 году его оборот вырастет на 15% против 19% годом ранее. Независимый сегмент, напротив, продолжает ускоряться: после роста на 10,4% в 2023 году и 17,6% в 2024-м его оборот в 2025 году увеличился на 22,5%. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий объем онлайн-торговли в России в 2026 году достигнет 15,8 трлн руб., из которых около 5 трлн руб. придется на независимые каналы.

Одним из драйверов сегмента стали специализированные площадки с ассортиментом, которого может не быть на универсальных маркетплейсах. По словам президента АКИТ Артема Соколова, покупатели все активнее интересуются такими предложениями. Крупные торговые сети тоже развивают свои онлайн-магазины. В первом полугодии интернет-продажи у них выросли более чем на 20%, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Обычные магазины ретейлеры при этом используют для сборки, выдачи и доставки заказов.

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Производители и бренды тоже активнее развивают собственные интернет-магазины. Компании стараются распределять продажи между несколькими каналами и меньше зависеть от условий универсальных маркетплейсов. Один из факторов — рост расходов: во втором квартале совокупные комиссии и затраты на логистику у продавцов крупнейших площадок превысили 40% оборота.

По словам руководителя Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексея Москаленко, селлеры все чаще задумываются о запуске собственных интернет-магазинов и развитии альтернативных каналов продаж. Еще один фактор — риски, связанные с инфраструктурой маркетплейсов. Сами площадки тем временем расширяют логистические сервисы и начинают предлагать их бизнесу отдельно от основного маркетплейса.

Массового ухода продавцов с маркетплейсов участники рынка не ожидают. Скорее продолжит развиваться многоканальная модель. Компании сохранят продажи на крупных площадках, но параллельно будут вкладываться в собственные сайты и нишевые сервисы. Такой подход помогает меньше зависеть от одного канала, но требует дополнительных расходов на ИТ, обработку заказов, доставку и персонал.

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