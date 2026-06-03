Структура онлайн-продаж в России изменилась по итогам первых четырех месяцев 2026 года. Еда, ранее занимавшая первое место, опустилась на третью позицию с долей 15% против 16,4% годом ранее. Оборот категории составил 694,7 млрд руб.

Перестановки в рейтинге зафиксировала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ее президент Артем Соколов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что состав ключевых категорий остался прежним, однако внутри топ-10 произошло заметное перераспределение позиций.

Лидером рынка стали товары для дома и мебель, на которые пришлось 15,7% онлайн-расходов, или 728 млрд руб. Второе место заняли одежда и обувь с долей 15% и оборотом 697,3 млрд руб.

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В пятерку крупнейших сегментов также вошли электроника и бытовая техника с долей 13% и объемом 604,6 млрд руб. Дополнительно значимые позиции заняли товары для красоты и здоровья — 6,9% и 322 млрд руб.

Среди остальных категорий АКИТ выделяет автозапчасти и автоаксессуары с долей 6%, инструменты — 5,3%, цифровые товары — 4,3%. Спорттовары и товары для детей сформировали по 3,5% онлайн-рынка каждая категория.

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