Почти половина работающих россиян (46%) отмечают рост профессиональной тревожности за последние два-три года. При этом каждый пятый респондент (20%) не заметил изменений в уровне стресса, а 18% сообщили о его снижении, следует из результатов опроса hh.ru, проведенного в октябре среди 2683 респондентов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно исследованию, женщины испытывают больший стресс (32%), чем мужчины (25%). Наиболее уязвимы сотрудники 25−44 лет, особенно в сферах закупок (48%), добывающей промышленности (43%) и юриспруденции (40%).

Наиболее уязвимой возрастной группой оказались сотрудники 25−44 лет. Пик тревожности зафиксирован в группе 25−34 года (34%), следом идут специалисты 35−44 лет (31%). Наименее подвержены стрессу подростки до 18 лет (всего 7% отметили рост тревожности) и сотрудники предпенсионного возраста 55+ (24%).

Для снижения стресса респонденты ценят поддержку коллектива, возможности обучения (по 41%) и финансовую стабильность (39%).

Параллельное исследование «Ингосстраха», проведенное в 37 крупнейших городах России совместно с Финансовым университетом и НПФ «Социум», показывает, что 68% россиян регулярно беспокоятся о своем финансовом положении.

С возрастом финансовая тревожность усиливается — среди людей старше 60 лет 84% озабочены материальным положением. Главные страхи связаны с бедностью (55%) и инфляцией (24%), при этом молодежь особенно тревожится о невозможности приобрести жилье (28%).

Финансовые переживания существенно влияют на потребительское поведение: 41% россиян откладывают крупные покупки, 36% избегают кредитов, 33% стали чаще сравнивать цены. Каждый шестой (16,7%) ищет дополнительные источники дохода.

Основной стратегией борьбы с финансовой тревогой стало создание сбережений (71%), хотя молодежь активно обращается к инвестициям (34%). Большинство респондентов либо избегают тревожных экономических новостей (24%), либо следят за ними, но принимают самостоятельные решения (31%). Лишь 2,4% респондентов признали, что экономические новости существенно влияют на их финансовые решения.