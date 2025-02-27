Билл Гейтс бросил учебу в Гарварде после трех семестров, чтобы в 1975 году основать Microsoft. Тем не менее его время обучения в университете запомнилось многим. Например, бывший профессор прикладной математики Гарри Льюис вспоминает, что Гейтс проявлял любознательность, был «взрослым» не по годам, любил задавать вопросы и решать сложные задачи.

Изображение взято из социальных сетей Билла Гейтса

«Он не боялся трудностей, — отметил Льюис в интервью, который преподавал в Гарварде с 1970-х годов. — Я не удивился, когда он бросил учебу, но мне жаль, что я не инвестировал в него».

Гейтс покинул Гарвард, чтобы основать Microsoft, стартап в развивающийся сфере программного обеспечения. В результате Microsoft сделала его миллиардером к 31 году. Сегодня рыночная стоимость компании составляет около $3,2 трлн, а состояние Гейтса, согласно Forbes, достигает $108,7 млрд.

Если бы Льюис вложил $100 в Microsoft, когда компания вышла на биржу в 1986 году, его акции сейчас стоили бы примерно $650 тыс. с учетом роста цен и выплат дивидендов, по данным анализа CNBC.

Будучи студентом, Гейтс оказался среди сверстников, обладающих более высокими математическими способностями, что стало для него настоящим пробуждением, как он рассказал The Times. Он почти довел себя до изнеможения, записавшись на дополнительные курсы и проводя сотни часов в месяц за написанием программного кода в лаборатории университета.

«Я понял, что есть люди, которые лучше меня в математике», — отметил Гейтс, чьи мемуары под названием Source Code, в значительной степени посвященные его жизни до Microsoft, должны выйти в следующем месяце.

Хотя Гейтс сомневался в своих математических способностях во время обучения в Гарварде, он мог бы стать профессиональным математиком, «если бы захотел», — сказал Льюис в интервью NPR в 2008 году.

В один момент особое любопытство и желание решить сложные задачи выделили Гейтса среди его талантливых сверстников. «В первый день занятий я продемонстрировал им задачу с блинами (математическая задача, связанная с сортировкой блинов разного размера), и уже через два дня он вернулся, чтобы показать мне, как он может решить ее более эффективно», — сообщил Льюис в интервью The Times.

Способ, предложенный Гейтсом, был опубликован в научной статье в 1979 году. «С решением этой задачи не происходило существенных изменений в течение 30 лет», — отметил Льюис, пока несколько исследователей не смогли улучшить метод Гейтса в 2008 году.

Примечательно то, что эти исследователи смогли провести свой анализ лишь благодаря развитию компьютерной индустрии, за которую частичную ответственность несет Microsoft. «Они бы никогда не смогли выполнить этот анализ, если бы не та компьютерная индустрия, которую построил Гейтс за прошедшие 30 лет», — добавил Льюис.

Ранее Билл Гейтс заявил, что обладает одной чертой, которая отличает его от большинства других людей. Она помогла ему добиться такого огромного успеха: «необузданное, бешеное чувство любопытства». Он рассказал, как она помогла ему добиться успеха.