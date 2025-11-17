Профсоюз «Новый труд» направил обращение в Минтранспорта России с требованием вывести самозанятых водителей такси и индивидуальных предпринимателей из-под действия нового закона о локализации таксомоторных перевозок, пишут «Ведомости».

По данным общественной организации «Опора России», подавляющее большинство водителей (более 77%) используют автомобили, не соответствующие установленным требованиям, что ставит под угрозу их дальнейшую профессиональную деятельность.

Как отмечает руководитель аппарата профсоюза Алена Лёвочкина, приобретение нового автомобиля соответствующего требованиям локализации представляет собой непреодолимую финансовую преграду для большинства водителей.

Стоимость подходящих транспортных средств варьируется в диапазоне 1,7−2 млн руб., что значительно превышает финансовые возможности среднестатистического таксиста. По словам Лёвочкиной, такие расходы становятся «неподъемной финансовой ношей» для самостоятельных работников.

Руководитель оперативного отдела профсоюза Алексей Неживой подчеркивает, что организация поддерживает меры по развитию отечественного автопрома, однако считает необходимым дифференцированный подход к применению новых норм.

По мнению профсоюза, требования локализации в первую очередь должны распространяться на крупные таксомоторные парки, которые обладают финансовыми возможностями для организованных закупок транспортных средств.

Принятый в мае 2025 года закон обязывает использовать в таксомоторных перевозках автомобили отечественного производства, соответствующие одному из трех критериев:

● набор 3200 баллов за локализацию сборки и использование российских комплектующих;

● производство в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных в период с 2022 по 2025 год;

● производство по СПИК, одобренным правительством после 2025 года.

Общероссийский срок вступления требований в силу установлен на 1 марта 2026 года, однако для отдельных регионов предусмотрены отсрочки: до 2028 года для Калининградской области и Сибирского федерального округа, и до 2030 года для Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время Минпромторг еще не предоставил окончательный список автомобилей, соответствующих требованиям локализации, что создает дополнительную неопределенность для участников рынка. Профсоюз ожидает официального ответа от Минтранса на свое обращение.