Президент «Опоры России» Александр Калинин направил официальное обращение вице-премьеру Денису Мантурову с предложением перенести сроки действия закона о локализации для самозанятых водителей и индивидуальных предпринимателей (ИП) на 2030 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации. Оно, как отмечает издание, было перенаправлено правительством в Минпромторг.

Freepik

Как поясняет Калинин, такая категория таксистов работает неполный день и использует личные, часто подержанные автомобили. Покупка нового отечественного автомобиля, который стоит в среднем вдвое дороже их нынешней машины, для них финансово неподъемна.

По оценкам «Опоры», это может привести к уходу в «серую» зону около 200 тыc. водителей уже в следующем году, а к 2030 году потери рынка могут достичь 500 тыс. человек. Это создаст дефицит водителей в регионах и подтолкнет их к поиску заказов через неофициальные каналы.

Закон, принятый в мае 2025 года, обязывает всех перевозчиков с 1 марта 2026 года использовать для работы в такси только автомобили из утвержденного перечня локализованных моделей. На сегодня в этот список входят 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Исключения сделаны только для Калининградской области и Дальнего Востока, где требования начнут действовать позже.

Агрегаторы и защитники прав водителей («Яндекс Такси», «Максим», Объединение самозанятых) поддерживают отсрочку. Они подчеркивают, что водители-подработчики критически важны для поддержания доступности услуг такси по всей стране, и новый закон может полностью заблокировать вход на рынок для новых игроков.

Крупные таксопарки, по мнению экспертов, воспринимают изменения спокойнее. Многие из них в регионах уже используют отечественные модели (например, Lada Vesta, Granta, Largus), а их бизнес-модель, основанная на лизинге больших парков автомобилей, адаптирована к таким изменениям.

Отечественные автопроизводители выступают против отсрочки, считая закон сбалансированным. Они опасаются, что послабления создадут лазейки для недобросовестных таксопарков. При этом Минтранс не против переноса срока для самозанятых. В «Опоре России» же полагают, что больше времени на адаптацию может понадобиться и таксопаркам из-за несформированного списка разрешенных моделей.