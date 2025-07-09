Китайская компания Pop Mart, известная как создатель популярных коллекционных игрушек Labubu, направила заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Согласно данным ведомства, документы были поданы 4 июля 2025 года.

Pedro PARDO / AFP

Заявка охватывает 14 категорий товаров, включая игрушки, косметику, бытовую химию, электронику, ювелирные изделия, канцелярские товары, изделия из кожи, мебель, текстиль и одежду.

Ранее право на бренд Labubu пытались зарегистрировать российские компании. Фирма «Глобал трейд» подала соответствующую заявку 2 июня 2025 года для тканей и предметов одежды. Компания Natura Siberica обратилась в Роспатент 6 июня, планируя использовать торговую марку для косметики и средств гигиены.

Labubu — это дизайнерские плюшевые игрушки с характерными заячьими ушами и широкой улыбкой. Их создатель, гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновлялся скандинавской мифологией.

Хотя Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, настоящая популярность пришла к ним в 2024 году сначала в Азии, а затем и по всему миру, включая Россию.

Сейчас коллекция насчитывает более 300 вариантов кукол разных цветов, форм и размеров. Популярность бренда выросла благодаря поддержке мировых знаменитостей и вирусным трендам в социальных сетях. Решение Роспатента определит дальнейшую судьбу бренда на российском рынке.

Напомним, что в мае охваты по упоминаниям игрушки в СМИ и телеграм-каналах выросли до 148 млн. В апреле этот показатель составил 2,1 млн. Таким образом, охваты выросли в 74 раза.