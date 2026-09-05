Производитель умных колец Oura подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы для проведения первичного публичного размещения акций на бирже Nasdaq.

Oura

Компания была основана в Финляндии в 2013 году, сейчас штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Oura занимает лидирующие позиции по узнаваемости бренда в категории носимых устройств в форме кольца.

Основной продукт — умное кольцо Oura, которое сейчас продается в двух моделях, Ring 5 и Ring 4. Устройство оснащено оптическими датчиками, измеряющими частоту сердечных сокращений, качество сна, расход калорий и другие показатели. Ring 5 стоит от $399.

Помимо продажи устройств компания получает выручку от подписки Oura Membership — $5,99 в месяц или $69,99 в год за расширенную аналитику показателей здоровья.

Выход Oura на биржу происходит на фоне волны IPO технологических компаний в 2026 году: в июне на биржу вышла SpaceX Илона Маска, осенью ожидается размещение акций Anthropic, а дебют OpenAI прогнозируют в конце 2026 года или начале 2027-го.

По размеру бизнеса Oura значительно уступает перечисленным компаниям, однако становится одним из немногих публично объявленных IPO в сегменте носимых устройств для здоровья.

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