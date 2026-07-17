Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила премьер-министру Михаилу Мишустину изменить систему проверки детской продукции на маркетплейсах. В организации считают рискованным, что площадки контролируют товары по сведениям, которые продавцы указывают самостоятельно.

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Если продавец изменит классификационный код, товар могут проверить по другому набору требований или вовсе пропустить без контроля. В аппарате правительства подтвердили, что обращение АИДТ получено.

По оценке АИДТ, в 2025 году объем рынка детских товаров достиг 2,1 трлн руб., причем 60−65% продаж пришлось на онлайн-каналы. АКИТ сообщила, что в первом полугодии 2026 года продажи категории в интернете выросли на 20,3%, до 204,8 млрд руб. По оценке замглавы Минпромторга Ивана Куликова, российская продукция занимает около 35% рынка детских товаров. С 1 августа маркетплейсы должны будут сверять сведения о продукции с системой маркировки и государственными реестрами. Однако в АИДТ указывают, что проверка по-прежнему зависит от кодов товарной номенклатуры и заявленных видов деятельности, которые продавцы указывают без внешнего подтверждения.

Президент АИДТ Антонина Цицулина заявила, что для детской продукции, к которой предъявляется множество обязательных требований, такая система создает дополнительные риски. Ассоциация предлагает обязать маркетплейсы выявлять расхождения между заявленной и фактической категорией товара и приостанавливать продажи до завершения проверки. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров добавил, что продавцы нередко меняют коды, чтобы снизить издержки.

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Одновременно Общественная потребительская инициатива (ОПИ) попросила уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову ограничить доступ к китайскому маркетплейсу Poizon. В организации утверждают, что на площадке продавались детские товары, не соответствующие российским стандартам. Среди них были изделия для новорожденных с избыточным содержанием синтетики и обувь, в стельках которой доля химических волокон превышала 20%. В Poizon заявили, что изучат претензии после получения подтверждающих документов. Член Ассоциации юристов России Андрей Шарков отметил, что вопрос о блокировке сайтов находится в компетенции Роскомнадзора.

Представители онлайн-ретейла считают дополнительные ограничения избыточными. Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что детские товары уже находятся под усиленным контролем. В Wildberries рассказали о собственной системе проверки ассортимента, а в Ozon заверили, что соблюдают установленные требования.

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