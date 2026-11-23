Крупные производители серверного оборудования начали требовать от заказчиков доплаты до 45% за технику, стоимость которой стороны согласовали несколько месяцев назад. По данным Financial Times, пересматривать условия поставок стали Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo и Supermicro. Причиной стал рост цен на оперативную память на фоне строительства дата-центров. Изменения уже привели к судебным спорам, а покупатели опасаются дальнейшего роста расходов на вычислительную инфраструктуру.

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Серверы для ИИ обычно заказывают задолго до поставки, поскольку производство требует времени, а оборудование включает дорогостоящие процессоры, память и сетевые компоненты. Однако теперь некоторые поставщики пересматривают цены непосредственно перед отгрузкой. По информации FT, серверы с графическими ускорителями подорожали примерно на 20–30%, а отдельные конфигурации с центральными процессорами — более чем втрое. Последние особенно чувствительны к стоимости оперативной памяти.

С проблемой столкнулись в том числе крупные финансовые компании Jane Street, Optiver и Hudson River Trading, которые развивают собственные вычислительные мощности для анализа рынков. Источники Financial Times утверждают, что некоторые заказчики соглашаются на повышение стоимости, опасаясь задержек и необходимости заново искать поставщиков. На фоне высокого спроса на оборудование такая зависимость дает производителям дополнительные возможности для пересмотра коммерческих условий.

Один из конфликтов уже рассматривает суд. Британская торговая компания XTX Markets через финское подразделение подала иск к Dell в Ирландии. Стороны согласовали поставку серверов примерно за $549 млн, однако позднее производитель потребовал дополнительно $70 млн из-за роста стоимости комплектующих.

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По данным The Irish Times, XTX ранее заплатила еще $5 млн за защиту от изменения цены. Компания считает новые требования нарушением договоренностей, тогда как Dell оспаривает ее претензии.

Основное давление на рынок оказывает нехватка микросхем памяти. Производители DRAM перераспределяют мощности в пользу более дорогих компонентов для серверов и ИИ-ускорителей. Аналитики TrendForce еще в сентябре предупреждали, что спрос на серверную память продолжит превышать предложение.

В четвертом квартале контрактные цены отдельных категорий DRAM растут двузначными темпами, а увеличение производства не успевает за потребностями облачных компаний.

Производители серверов пытаются переложить часть расходов на покупателей. В частности, руководство HPE уже сообщало инвесторам об изменении условий коммерческих предложений: компания предусматривает возможность пересмотра стоимости заказов при подорожании компонентов до отгрузки.

Это меняет привычную схему закупок, при которой заказчик мог заранее зафиксировать бюджет на оборудование и строительство дата-центра.

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Для операторов вычислительной инфраструктуры последствия выходят за пределы разовых переплат. Рост стоимости серверов увеличивает потребность в финансировании, усложняет расчеты окупаемости и может вынудить компании повышать тарифы на облачные вычисления.

Особенно уязвимы небольшие операторы, которые закупают оборудование в меньших объемах и располагают ограниченными возможностями для переговоров с производителями.

При этом повышение цен после заключения договора не означает, что поставщики во всех случаях имеют право менять его условия в одностороннем порядке. Это зависит от конкретных положений контрактов и применимого законодательства. Судебный спор XTX и Dell может показать, насколько защищены заказчики от подобных требований.

Пока же дефицит памяти создает дополнительный риск для бизнеса: даже согласованная стоимость оборудования не всегда гарантирует, что строительство дата-центра уложится в первоначальный бюджет.

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