Стартапы по всему миру нанимают людей, чтобы те записывали на видео, как они готовят, убирают, чинят двигатели и застилают постели, пишет Business Insider. Записи нужны разработчикам человекоподобных роботов, поскольку нехватка данных о физических действиях остается главным препятствием для обучения андроидов.

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Одна из компаний, Shift, принадлежит немецкому стартапу Microagi. По словам гендиректора Берджана Килича, компания платит более чем 35 тыс. человек в 15 странах за запись собственных действий от первого лица. Участники получают до $30 в час. За 2026 год компания выплатила около $10 млн.

Чаще всего снимают домашние дела, но востребованы и редкие задачи. Так, один из участников в Турции записывает ремонт старых авиадвигателей в собственном гараже, и такие кадры помогают моделям справляться с незнакомыми ситуациями.

Спрос на такие данные растет быстро. Винит Велмуруган, возглавляющий направление обучения роботов в компании Encord, оценил рост запросов примерно в 10 раз за год. Клиенты Encord, среди которых Dyna Robotics и Agility Robotics, раньше заказывали 1 тыс. часов размеченных записей, теперь просят 10 тыс. или 100 тыс.

Велмуруган считает, что обучение домашнего робота потребует массива данных, равного пятикратному объему YouTube. По оценке Omdia, на конец 2025 года на платформе хранилось около 29 млрд роликов, что соответствует 280 тыс. лет видео.

Спрос поддерживают инвестиции. По данным PitchBook, робототехнические компании привлекли в первом полугодии 2026 года $33,4 млрд. За весь 2025 год показатель составил $28,7 млрд. Стартап Mecka AI, получивший более $120 млн от инвесторов, среди которых Sequoia и Nvidia, начинал с приложения для записи повседневных занятий.

Теперь компания разрабатывает шлемы и перчатки с датчиками, которые фиксируют не только движения, но и усилие, например нажим при хвате стакана. Human Archive работает в более чем 30 странах и платит от $1 до $10 в час, а иногда больше, в зависимости от того, насколько неудобно носить специальное оборудование.

Для работников такая подработка означает доход сейчас в обмен на участие в создании машин, которые могут автоматизировать их труд. Профессор Оксфордского интернет-института Марк Грэм, автор книги о скрытом труде в индустрии ИИ, говорит, что конкуренция между поставщиками данных снижает оплату и лишает исполнителей переговорных возможностей.

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По его словам, многие не понимают, для чего используются их записи. Mecka и Human Archive не ответили, как они получают согласие работников, подключенных через партнеров. Shift заявила, что участие добровольное и информирует людей о возможной передаче данных другим лабораториям.

Перспективы рынка остаются неопределенными. Mordor Intelligence прогнозирует рост рынка обучающих наборов данных для ИИ с $11,9 млрд в этом году до почти $49,8 млрд к 2031 году. Партнер Scale Venture Partners Сиддхарт Рамакришнан предупредил, что никто не знает, сколько данных нужно для надежной работы роботов.

Если меньше ожидаемого, поставщики потеряют заказы, если больше, инвесторы могут охладеть раньше, чем роботы станут коммерчески применимы. Дополнительный риск создают симуляции: стартап World Labs, который AMD собрался купить за $8,2 млрд, утверждает, что способна создавать из небольшого числа записей виртуальные среды для обучения.

Бизнес поставщиков данных тоже не гарантирован. Сэм Падилла закрыл свой стартап Eidon AI из-за логистики, предоплат и низкой маржи и сравнил отрасль с дропшиппингом (продажа товаров, которые поставщики отправляли покупателям напрямую). По его словам, технический дефицит еще не означает хороший бизнес.

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