«Промсвязьбанк» и «дочка» «Росатома» АО «Гринатом» создадут собственного виртуального оператора связи под названием «Мой оператор». Он будет работать по модели Light MVNO, то есть на оборудовании других операторов, и начнет предоставлять услуги в шести российских регионах уже в первом квартале этого года.

Согласно данным Минцифры, «Мой оператор» будет предоставлять услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областях.

По словам главы департамента развития небанковских сервисов «Промсвязьбанка» Владимира Мужельского, в последние несколько лет рынок MVNO (Mobile Virtual Network Operator) в России показывает «уверенный рост как с точки зрения абонентской базы, так и прибыльности направления».

Благодаря запуску собственного оператора банк сможет обеспечить клиентов «комплексными услугами сотовой связи». Кредитная организация также собирается запустить программу лояльности, в рамках которой будут предоставляться скидки на услуги связи при совершении определенного количества операций по картам.

Напомним, что в июне 2024 года «Промсвязьбанк» и Tele2 подписали меморандум, согласно которому запуск виртуального оператора мобильной связи банка планировался на базе сети оператора. Он должен был начать работу до конца года.

В сентябре Tele2 провел ребрендинг и сменил название на Т2. В компании заявили о готовности предоставить «Промсвязьбанку» как инфраструктуры, так и экспертизы. «С запуском своего оператора банки получают возможность увеличить сроки активности клиента в экосистеме в четыре-пять раз», — сказал глава Т2 Антон Годовиков.

Что касается «Росатома», то госкорпорация заинтересована в создании собственного оператора для организации корпоративной связи и интернета вещей на предприятиях, а также в «умных городах».

Ранее в Государственную думу были внесены поправки в закон «О связи». Согласно документу, операторы связи будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура.