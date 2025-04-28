Письмо, написанное пассажиром «Титаника» за несколько дней до трагедии, было продано на аукционе в Великобритании за рекордные $400 тыс. Его автором был полковник Арчибальд Грейси, один из пассажиров первого класса.

Анонимный покупатель приобрел документ на аукционе Henry Aldridge and Son в Уилтшире. Итоговая сумма в пять раз превысила предварительную оценку в 60 тыс. фунтов.

Письмо, датированное 10 апреля 1912 года — днем посадки Грейси на «Титаник» в Саутгемптоне, — получило репутацию «пророческого». В нем он пишет, что подождет окончания путешествия, прежде чем выносить мнение о «прекрасном корабле».

Пассажир первого класса написал письмо из каюты C51. Оно было отправлено 11 апреля из ирландского порта Квинстаун, когда судно бросило там якорь. На нем также стоит лондонский штемпель от 12 апреля.

Грейси был одним из около 2200 человек на борту. После столкновения с айсбергом в Северной Атлантике 15 апреля погибло более 1500. Сам Грейси выжил, оказавшись на перевернутой шлюпке в ледяной воде, но его здоровье сильно ухудшилось.

Позже он описал свои переживания в книге «Правда о Титанике», одной из самых известных хроник трагедии. Полковник скончался 4 декабря 1912 года от осложнений, вызванных диабетом, спустя два дня после впадения в кому.