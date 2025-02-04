Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение». При этом, в «Евровидении» Россия принимала участие последний раз в 2021 году. В 2025 году конкурс пройдет в Москве и Московской области. Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Название «Интервидение» заимствовано у конкурса эстрадной песни, который проводился в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Им занималась одноименная международная организация в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В конкурсе принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки и Америки.

В указе отмечено, что целью проведения мероприятия является развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Председателем организационного комитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В ноябре 2023 года министр культуры Ольга Любимова уже сообщала о планах создания «Интервидения». Решение было принято после того, как России отказали в участии в конкурсе «Евровидение». В последний раз российские исполнители участвовали в нем в 2021 году.

Как отметил директор Первого канала Константин Эрнст, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. Он также выразил надежду, что страны БРИКС примут в нем активное участие, а также предложил всем другим странам присоединиться к этой инициативе.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова уверена, что «решение о проведении международного музыкального конкурса создаст окно возможностей для продвижения настоящей музыки и для укрепления гуманитарного сотрудничества между странами».

Она охарактеризовала изданный президентом указ, как «очень востребованный и долгожданный», поскольку, по ее словам, многие международные музыкальные, творческие и спортивные площадки «превратились в арену для политических нечистоплотных разборок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что более 25 стран выразили свое желание принять участие в «Интервидении», в том числе страны Латинской Америки.

По словам министра, российская сторона готова всячески приветствовать туристов из латиноамериканских стран, показывать им Москву и Петербург, Байкал, Камчатку, Сочи, Суздаль и Алтай.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года.

Он рассказал, что число желающих принять участие в конкурсе постоянно растет. «Очень много интересующихся телекомпаний, продюсерских фирм. Из всех стран БРИКС и СНГ уже подтвердили свое участие». По его словам, конкурс станет «одним из самых ярких культурных событий в стране в 2025 году».

Ранее Авито Путешествия» рассказали о восьми крупных музыкальных фестивалях, которые пройдут в России летом 2025 года. Эксперты выяснили, сколько стоят входные билеты на мероприятия и посуточная аренда жилья рядом с каждой из локаций.