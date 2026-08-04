Президент Владимир Путин подписал два связанных закона о сквозном мониторинге цен на продукты — от производителя до магазина. С 1 января 2027 года уполномоченные ведомства смогут получать данные по всей цепочке поставок, чтобы быстрее замечать резкие скачки и разбираться, на каком этапе дорожает товар.

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Правительство определит, какие федеральные ведомства получат от ФНС сведения об участниках рынка, их сделках и ценах. Кабмин также утвердит перечень продуктов, которые попадут под мониторинг. Отдельно механизм охватит компании и предпринимателей, оказывающих услуги, включенные Росстатом в ежемесячный расчет индекса потребительских цен.

В состав данных войдут цены сделок, объемы реализации, доходы, расходы и прибыль участников цепочки. ФНС возьмет сведения из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений. Сопоставление этих показателей должно показать, на каком участке товар дорожает сильнее всего и какие расходы влияют на его цену в магазине.

Передаваемые сведения сохранят статус налоговой тайны. Внутри уполномоченных ведомств доступ к ним получат только должностные лица, которых определят руководители этих органов, а разглашать информацию можно будет лишь в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. Состав данных и порядок их передачи ФНС согласует с Минэкономразвития.

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К моменту подписания законов Банк России заметно ухудшил инфляционный прогноз. 24 июля регулятор повысил оценку на 2026 год с 4,5−5% до 6−7% после значительного роста цен на топливо. На динамику последних месяцев также влияли волатильные позиции, в том числе моторное топливо и плодоовощная продукция. В 2027 году ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к цели в 4%.

27 июля Путин заявил, что более быстрый рост экономики может ускорить инфляцию, а преимуществом текущей политики назвал устойчивость экономической и финансовой системы. Сами новые законы не ограничивают торговые наценки и не замораживают цены. Они дают ведомствам больше данных, на основе которых власти смогут анализировать подорожание продуктов и выбирать меры реагирования.

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