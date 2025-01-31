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Путин разрешил «Балчуг капитал» купить российскую «дочку» Goldman Sachs

Владимир Путин разрешил компании «Балчуг капитал», подконтрольной фонду Balchug Capital Давида Амаряна, приобрести ООО «Голдман Сакс Банк» — российское дочернее предприятие американской банковской группы Goldman Sachs. «Голдман Сакс» с лицензией ЦБ был открыт в 2008 году, а в марте 2022 года он первым из крупнейших американских кредитных организаций решил завершить деятельность в России.

Компания Balchug Capital вправе приобрести 100% «Голдман Сакс Банк», принадлежащего американскому банку Goldman Sachs. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Фонд Balchug Capital, который прежде назывался Copperstone Capital, управляет активами на сумму свыше $250 млн. Он был создан братьями Варданом и Давидом Амарянами в 2009 году.

В июле прошлого года Банк России аннулировал лицензию на осуществление дилерской деятельности российской «дочки» Goldman Sachs, а августе — и брокерскую лицензию. После этого у «Голдман Сакс Банк» осталась только банковская.

Руководитель Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон покинул свой пост после 17 лет работы. Впервые за пять лет «Голдман Сакс Банк» и российская «дочка» Bank of America отчитались об убытках за 2022 год.

Россия не была ключевым рынком для Goldman Sachs. На конец 2021 года кредитный портфель инвесткомпании в стране не превышал $650 млн, а основными клиентами банка были не связанные с государством компании и заемщики.

В апреле 2023 года инвестфонд Balchug Capital стал новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе Москвы. До этого он приобрел у финских компаний EKE и Vicus бизнес-центр Pulkovo Sky в Санкт-Петербурге.

Ранее глобальный финансовый институт ING объявил о продаже своего бизнеса в России. Покупателем станет компания «Глобал Девелопмент», принадлежащая московскому финансовому инвестору. Сделка фактически завершит деятельность одного из крупнейших нидерландских банков на российском рынке.

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