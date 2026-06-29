Компания X5 Group приостановила закупки всей продукции «Ферреро Руссия», включая сладости под брендами Kinder, Raffaello, Ferrero Rocher, Bueno и Nutella. Ретейлер объяснил решение разногласиями по отпускным ценам и другим коммерческим условиям.

Unsplash

В X5 назвали предложенное производителем повышение отпускных цен необоснованным. По версии ретейлера, заложенная в них доходность «Ферреро Руссия» кратно превышает рентабельность торговой сети, а принять новые условия без заметного подорожания товаров для покупателей не получится.

В компании заявили, что не готовы компенсировать разницу за свой счет или переносить ее в розничные цены. Ретейлер также считает несбалансированными условия оплаты, поскольку сроки расчетов с поставщиком, по его оценке, не соответствуют скорости продажи продукции Ferrero.

Читайте также Россияне стали покупать меньше шоколада на фоне роста цен

Товары Ferrero пока останутся на полках магазинов X5. По оценке ретейлера, имеющихся запасов хватит чуть более чем на месяц. Параллельно компания ведет переговоры с другими производителями кондитерских изделий из России и дружественных стран.

В X5 утверждают, что до остановки закупок неоднократно предлагали производителю пересмотреть условия сотрудничества. По версии ретейлера, «Ферреро Руссия» не проявила готовности к изменениям, поэтому договориться сторонам не удалось.

X5 оставила возможность для возобновления закупок. Ретейлер готов вернуться к сотрудничеству, если стороны согласуют более сбалансированные коммерческие условия, которые, по оценке компании, позволят сохранить приемлемые цены для покупателей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.