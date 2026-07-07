Американский предприниматель и биохакер Брайан Джонсон, известный своим проектом по замедлению старения Blueprint, сообщил в запрещенной в России соцсети Instagram*, что у него выявили аутоиммунный гастрит. При этом хроническом заболевании иммунная система повреждает клетки слизистой желудка, отвечающие в том числе за выработку кислоты.

Estalize Me, Unsplash

По словам 48-летнего предпринимателя, диагноз ему поставили в мае 2026 года после многолетних попыток объяснить стабильно низкий уровень ферритина. Биопсия показала признаки ранней стадии заболевания, которое пока затронуло кислотопродуцирующую часть слизистой желудка.

«Мой желудок пожирает сам себя», — написал Джонсон.

Джонсон отметил, что существующие методы позволяют контролировать последствия аутоиммунного гастрита, но не устраняют сам механизм заболевания. Предприниматель намерен попытаться изменить этот подход. По его словам, команда изучает работу его иммунной системы, чтобы определить, какие клетки атакуют ткани желудка, и выяснить, можно ли избирательно подавить этот процесс.

Читайте также Ученые определили по крови, какие органы стареют быстрее и чем это грозит

Аутоиммунный гастрит может нарушать усвоение железа и витамина B12, а со временем приводить к анемии. Заболевание также связано с повышенным риском некоторых опухолей желудка, поэтому пациентам может требоваться регулярное наблюдение.

Широкую известность Джонсону принес проект Blueprint, в рамках которого он публично тестирует режимы, медицинские процедуры и технологии, призванные замедлить старение. По данным СМИ, программа обходится предпринимателю примерно в $2 млн в год. В 2013 году основанную им платежную компанию Braintree приобрели за $800 млн, а позднее Джонсон сосредоточился на проектах, связанных с долголетием.

По собственным словам, предприниматель придерживается строго расписанного режима. Он просыпается примерно в 5 утра, тренируется по 45–60 минут, принимает пищевые добавки, регулярно измеряет показатели организма и следует детально разработанному рациону.

В 2023 году Джонсон принял участие в эксперименте с обменом плазмой между тремя поколениями своей семьи и получил плазму от 17-летнего сына. Он пытался проверить ее возможный омолаживающий эффект, но позднее сообщил, что не обнаружил заметных изменений по измеряемым показателям, и прекратил процедуру.

Другой эксперимент Джонсона также привел к осложнениям. В 2024 году он попытался восстановить утраченный после снижения веса объем лица с помощью материала, полученного из донорской жировой ткани. После процедуры у него развилась сильная аллергическая реакция и отек, который, по его словам, временно мешал видеть. Через неделю состояние нормализовалось, после чего команда предпринимателя начала пересматривать методику.

*Instagram —принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.