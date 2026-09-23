Qualcomm анонсировал два новых флагманских процессора для смартфонов — Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Компания сделала акцент на ИИ-функциях: чипы получили обновленные модули для локальной обработки данных и автономной работы агентов.

Qualcomm

Презентация прошла на ежегодном Snapdragon Summit. По словам Qualcomm, новые чипы улучшают персонализацию ИИ-агентов за счет обновленных сенсорных хабов, способных запускать локальные модели размером до 200 млн параметров.

Таких небольших моделей достаточно, чтобы создавать конспекты разговоров, различать голоса людей в аудиодиалоге, запоминать поведение пользователя и копировать его при автоматическом выполнении задач.

Старшая версия Extreme получила ускоритель, способный запускать локально большие модели на архитектуре «смеси экспертов» объемом 30 млрд параметров. Такие нейросети позволяют выделять на выполнение каждой задачи лишь часть параметров модели.

Новые процессоры также получили улучшения в камерах: попиксельный контроль для профессиональной съемки, улучшенную стабилизацию и распознавание движения.

Версия Extreme поддерживает запись видео в 8K при 60 кадрах в секунду и в 4K при 240 кадрах для замедленной съемки, а также новый кодек Advanced Professional Video. Оба чипа умеют улучшать голос и подавлять шум при звонках через технологию voice bubble, которая изолирует посторонние звуки.

На презентации Motorola анонсировала смартфон Motorola Signature 27 на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; продажи стартуют в 2026 году. Qualcomm сообщила, что участвует в разработке более 40 устройств с поддержкой ИИ. Компания рассчитывает, что для работы с ИИ большинство пользователей будут применять именно смартфоны, а не отдельные гаджеты.

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Эту точку зрения ранее высказывал сооснователь Nothing Карл Пей, а в начале месяца ее подтвердил новый гендиректор Apple Джон Тернус во время презентации iPhone Duo. Ставка на смартфон как основной интерфейс для ИИ-агентов становится общим ориентиром для производителей чипов и устройств на фоне роста конкуренции между Qualcomm и Apple в сегменте локальных ИИ-вычислений.

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