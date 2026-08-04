Нидерландский Rabobank в ближайшие три года вложит до €2 млрд в инфраструктуру данных, технологии и искусственный интеллект. Банк рассчитывает обновить ключевые ИТ-системы, улучшить клиентские сервисы и расширить использование ИИ.

Alex Shuper, Unsplash

Планы глава Rabobank Стефаан Декраен представил вместе с финансовыми результатами за первое полугодие. По его словам, ИИ, данные и другие новые технологии продолжат менять работу банка, а вложения позволят быстрее внедрять их и отвечать меняющимся ожиданиям клиентов.

Деньги распределят между тремя направлениями — инфраструктурой данных и ИТ, клиентскими сервисами и масштабированием решений на базе ИИ. Как именно между ними разделят €2 млрд, в Rabobank не уточнили.

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Rabobank присоединился к другим крупным европейским банкам, расширяющим использование ИИ. В конце июля Lloyds Banking Group представила стратегию до 2030 года и заявила, что рассчитывает сэкономить около £2 млрд с помощью искусственного интеллекта и других технологий.

Об инвестициях Rabobank объявил одновременно с результатами за первое полугодие. Чистая прибыль банка составила €2,69 млрд и не изменилась по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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