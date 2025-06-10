Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавили рейтинг регионов России с наиболее дефицитным рынком труда, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании «Эйлер». Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), напротив, имеет избыток рабочей силы.

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Исследование, проведенное на основе данных Росстата за март 2025 года, показало, что в Амурской области на одного безработного приходится 12 вакансий, в Еврейской автономной области и ЯНАО — около пяти, в Хабаровском крае — три. В СКФО, включая Дагестан и Ингушетию, вакансий почти нет, с показателями близкими к нулю. В Ингушетии на 1000 жителей приходится 128 безработных, в Дагестане — 52.

Наибольшая доля рабочей силы традиционно приходится на столичный регион. В Москве и Московской области сосредоточены около 16% от ее общего объема. В то же время наибольшая доля экономически активного населения работает в северных субъектах. Так, самый высокий показатель на Чукотке, где рабочая сила составляет 76% от населения региона.

Эксперты отмечают, что в условиях дефицита рабочей силы важна производительность труда. Показатель, измеренный как валовой региональный продукт (ВРП) на занятого, выше всего в Ненецком АО (22,7 млн руб.) и ЯНАО (18,2 млн руб.), а ниже всего — в Ингушетии (0,5 млн руб.).

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Зарплаты традиционно выше всего в северных регионах, а также в Москве и Санкт-Петербурге, пишут авторы доклада. В апреле 2025 г. максимальной (198 261 руб.) была средняя зарплата на Чукотке, а минимальной — в Ингушетии (42 696 руб.), следует из данных Росстата. В Москве средняя номинальная зарплата составила 167 660 руб., а в Санкт-Петербурге — 113 894 руб. При этом столица лидирует по фонду оплаты труда (24,1% от общероссийского).