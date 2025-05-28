Согласно исследованию Русской школы управления, треть российских работодателей готова повысить зарплату сотрудникам, если те откажутся от дополнительных заработков. Эти данные свидетельствуют о растущей озабоченности компаний проблемой совместительства среди персонала.

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Подавляющее большинство руководителей (78%) признают, что основной причиной поиска подработок является недостаточный уровень основной зарплаты. Сотрудники вынуждены искать дополнительные источники дохода для покрытия базовых потребностей и улучшения финансового положения. Эта ситуация заставляет работодателей пересматривать подходы к оплате труда.

Более половины опрошенных (51%) отмечают негативное влияние подработок на производительность сотрудников. Распределение внимания между несколькими местами занятости снижает эффективность работы. Почти половина руководителей (47%) выражают обеспокоенность рисками профессионального выгорания у таких работников.

При этом три четверти респондентов (76%) видят потенциальную пользу для бизнеса, если знания и навыки, полученные на подработке, применяются в основной деятельности. Однако четверть опрошенных (24%) убеждены, что выгоду от дополнительной занятости получает исключительно сам сотрудник.

Мнения о влиянии подработок на коллектив существенно различаются. Четверть руководителей (26%) отмечают положительный эффект от обмена новыми идеями и опытом. Почти столько же (23%) видят в этом угрозу вовлеченности в дела компании. Остальные (51%) считают этот вопрос личным делом каждого сотрудника.

Директор Русской школы управления Анастасия Боровская считает, что подработки следует рассматривать как индикатор недостатков в системе мотивации. По ее словам, вместо введения запретов разумнее создавать условия, при которых сотрудник захочет развиваться внутри компании.

Эксперты фиксируют растущую популярность поливоркинга — модели занятости, когда специалист одновременно участвует в нескольких проектах. По мнению аналитиков, этот тренд будет только усиливаться, трансформируя традиционные представления о трудовых отношениях.