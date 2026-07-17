За время работы VIII созыва Госдумы было принято 34 законопроекта, меняющих Трудовой кодекс. При этом значительная часть инициатив, влияющих на работу компаний, проходит через разделы, которые предприниматели не всегда воспринимают как экономические. Об этом «Инку» рассказали в пресс-службе GR-практики PBN, аналитики которой изучили более 5,8 тыс. законопроектов и свыше 900 пояснительных записок.

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Из 148 инициатив, затрагивающих Трудовой кодекс, законами стали 34, еще 16 остаются на рассмотрении. При этом все правительственные инициативы были приняты, тогда как среди депутатских поддержку получили лишь около 12%. По оценке аналитиков, именно правительство сформировало более половины новых правил регулирования рынка труда.

Среди наиболее значимых изменений для работодателей эксперты называют новые правила оплаты сверхурочной работы, уточнение порядка выплаты причитающихся работникам сумм в полном объеме, расширение социальных гарантий для участников военной операции на Украине и членов их семей, а также дополнительные трудовые гарантии для одиноких родителей.

По словам старшего руководителя проектов департамента по работе с органами власти и неправительственными организациями PBN Антона Пророка, сильнее всего такие изменения ощущают отрасли, где расходы на персонал занимают значительную долю себестоимости — прежде всего сфера услуг и другие трудоемкие виды бизнеса.

При этом, отмечает эксперт, нагрузка на работодателей не ограничивается изменениями самого Трудового кодекса. На фонд оплаты труда также влияют решения из других законодательных блоков — например, повышение МРОТ и отмена предельной базы для начисления страховых взносов.

«Внешняя рубрикация законопроектов строится по формальному предмету регулирования, а не по экономическому адресату нормы. Поэтому нагрузка на бизнес часто оказывается в «социальном», «информационном» или «здравоохранительном» блоке», — поясняет Пророк.

В качестве примеров он приводит создание единого Социального фонда, потребовавшее перестройки процессов расчета взносов и отчетности компаний, закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, который ввел первые требования к цифровым сервисам, а также эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов, открывший новые возможности для аптечной онлайн-торговли.

Эксперты также выделили несколько инициатив, за которыми работодателям стоит следить в ближайший год.

«Законопроект о стажировках уже принят в третьем чтении и вступит в силу с 1 марта 2027 года. Для бизнеса это уже вопрос не обсуждения, а подготовки: компаниям придется выстраивать программы работы с выпускниками в новой правовой рамке», — уточняет Пророк.

Среди таких новелл также — новые правила компенсации переработок при досрочном увольнении работников вахтовым методом и законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности сотрудников, управляющих дорогостоящей техникой.

Что это значит для бизнеса

Предпринимателям становится недостаточно следить только за экономическими и налоговыми инициативами. Все больше изменений, влияющих на кадровую политику, цифровые сервисы и внутренние процессы компаний, появляются в законопроектах, формально относящихся к социальной политике, здравоохранению или регулированию информации. Поэтому мониторинг нормативных изменений все чаще требует комплексного подхода, особенно компаниям с большим штатом сотрудников или собственной цифровой инфраструктурой.

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