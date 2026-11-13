Корпоративные расходы на искусственный интеллект в США в октябре 2026 года увеличились на 1,65% относительно сентября и достигли нового максимума. Однако темпы роста оказались умеренными на фоне ожиданий быстрого распространения ИИ в бизнесе. Такие данные приводит финансовая платформа Ramp, которая отслеживает платежи более 85 тыс. американских компаний.

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Исследование показывает заметный разрыв между организациями, которые активно внедряют нейросети, и остальными предприятиями, составляющими большинство.

Наиболее активные пользователи продолжают наращивать расходы. Среди 1% компаний с максимальными затратами на ИИ медианный показатель достиг $10,2 тыс. на одного сотрудника в месяц, что на 9% больше сентябрьского значения. В верхних 10% выборки расходы составили около $801. При этом медианный показатель среди всех 85 тыс. организаций составил всего $16,32 на сотрудника. За месяц эта сумма увеличилась менее чем на доллар.

Концентрация спроса создает риски для разработчиков нейросетей. По оценке главного экономиста Ramp Ары Харазяна, около 1% компаний в выборке обеспечивают 80% выручки OpenAI и Anthropic от соответствующих клиентов.

Значительную часть этой группы составляют технологические организации, финансовые компании и стартапы с венчурным финансированием. За пределами этих отраслей рост расходов остается относительно слабым, несмотря на увеличение числа предприятий с платными ИИ-подписками.

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Разработка программного обеспечения по-прежнему остается главным источником корпоративных затрат на нейросети. В октябре инженерные подразделения обеспечили 72% расходов, для которых Ramp смогла определить направление использования. Однако после летнего максимума их платежи снизились. Это может указывать на замедление расширения ИИ-инструментов среди программистов, хотя сами технологии продолжают использоваться все активнее.

Одновременно формируется другой источник спроса. Доля служб поддержки клиентов в расходах на ИИ выросла с 0,8% в июне до 13,3% в октябре. Компании внедряют чат-ботов, автоматизируют обработку обращений и используют нейросети для сопровождения клиентов. Однако в подобных задачах бизнес зачастую выбирает относительно дешевые модели. Поэтому распространение ИИ за пределами программирования не обязательно обеспечит разработчикам сопоставимый рост выручки.

На финансовые показатели влияет и снижение стоимости вычислений. Согласно Ramp, средняя цена обработки миллиона токенов сократилась за месяц на 21%. Количество запросов растет быстрее денежных затрат, поскольку компании получают возможность выполнять больше операций за прежний бюджет.

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Согласно обновленному Ramp AI Index, доля компаний с платежами за ИИ-сервисы достигла 56,8%, увеличившись на один процентный пункт. 44,8% этих организаций используют модели Anthropic, а 40,6% — модели OpenAI. При этом результаты нельзя автоматически распространять на весь американский бизнес. Клиенты Ramp чаще используют цифровые финансовые инструменты, а бесплатные нейросети и личные подписки сотрудников могут оставаться за пределами статистики.

Данные за октябрь указывают на изменение структуры рынка. После периода быстрого внедрения ИИ в программирование поставщикам моделей приходится искать новые массовые сценарии применения.

Поддержка клиентов и автоматизация офисных процессов способны расширить аудиторию, но высокая конкуренция и падение цен ограничивают денежный эффект. Поэтому дальнейший рост рынка будет зависеть от того, насколько успешно разработчики смогут превратить увеличение использования нейросетей в устойчивую корпоративную выручку.

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