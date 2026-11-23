Объем платежей через ИИ-агентов в платежной системе Stripe вырос почти в 80 раз с начала сентября до середины ноября 2026 года. Однако технология пока занимает небольшую долю рынка электронной коммерции, а большинство покупателей не готовы полностью передавать нейросетям оформление заказов. Об этом свидетельствуют данные Stripe и исследования потребительского поведения. Первой серьезной проверкой технологии станет Black Friday 27 ноября.

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Stripe — технологическая компания, которая помогает бизнесу принимать онлайн-платежи, управлять подписками и выставлять счета. По данным на февраль 2026 года, ее сервисами напрямую или через платформы пользуются более 5 млн компаний. Ее потребительский платежный кошелек Link насчитывает более 250 млн пользователей по всему миру.

По словам главного экономиста Stripe Эрни Тедески, ежедневные расходы через Link Agent Wallet, рассчитанные как скользящее среднее за семь дней, увеличились почти в 80 раз относительно начала сентября. Только за последний месяц показатель удвоился.

Кошелек позволяет персональным ИИ-агентам, включая Muse*, Instinct и Grok, оплачивать товары и услуги от имени пользователей. При этом Stripe не раскрывает абсолютные суммы платежей, поэтому масштаб роста необходимо учитывать с поправкой на низкую базу прошлого периода.

Интересно, что больше всего денег ИИ-агенты тратят не в обычных интернет-магазинах. На авиабилеты, гостиницы и другие туристические услуги пришлось более 40% объема платежей за последнюю отчетную неделю.

Около трети составили покупки товаров, еще четверть — прочие категории. Более половины пользователей, которые хотя бы раз совершили покупку через агента, впоследствии повторили операцию, обычно в той же категории.

Однако за пределами отдельных платформ распространение технологии пока ограничено. Согласно исследованию Bain & Company на основе данных Similarweb, на переходы из ИИ-помощников приходится менее 1% посещений сайтов интернет-магазинов.

В сервисе Uber из примерно 320 млн поездок и заказов за последнюю неделю октября только около 500 оформили через ИИ-агентов. Ретейлер All Star Elite также сообщает, что автоматизированные помощники обеспечивают примерно 1% трафика его сайта.

Одним из препятствий остается доверие. По данным Kantar, две трети покупателей хотя бы иногда используют ИИ при выборе товаров, но более половины предпочитают самостоятельно принимать окончательное решение.

Особенно осторожно люди относятся к покупке подарков, где важны личные предпочтения и отношения с получателем. Дополнительные проблемы создают устаревшие предложения, отсутствие товаров на складе и ошибки при выполнении заказов.

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Торговые площадки тоже не спешат предоставлять агентам полный доступ. Amazon ограничивает работу сторонних автоматизированных помощников и развивает собственные инструменты для покупок через ИИ.

Аналогичные ограничения появляются в финансовой сфере. JPMorgan Chase запретил сторонним агентам входить в банковские аккаунты с использованием учетных данных клиентов. Wells Fargo с 24 ноября вводит условия, которые перекладывают на пользователей ответственность за действия авторизованных ими агентов.

Для банков главной проблемой становится определение ответственности за ошибочные операции.

Если ИИ неправильно выберет товар, переведет деньги или выполнит действие без точного понимания намерений пользователя, участникам сделки придется выяснять, кто должен возмещать ущерб. Финансовые организации также опасаются передачи паролей сторонним сервисам и возможности несанкционированного доступа к счетам.

* продукт организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории РФ

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