Microsoft рассматривает отказ от корпоративных лицензий на Claude Code компании Anthropic — всего через шесть месяцев после того, как открыла сотрудникам доступ к инструменту. Причиной называют финансовые соображения. Этот шаг — один из первых публичных сигналов того, что крупный бизнес начинает задавать неудобные вопросы об окупаемости ИИ-инвестиций, которые в совокупности по отрасли исчисляются сотнями миллиардов долларов.

Проблема не только у Microsoft. Операционный директор Uber Эндрю Макдональд публично признал, что рост производительности попросту не отражается в финансовых показателях компании, несмотря на стремительно растущие расходы на ИИ.

Примечательно, что это происходит на фоне сдержанного пересмотра позиций самими лидерами отрасли: и Сэм Альтман из OpenAI, и Дарио Амодеи из Anthropic отступили от прежних заявлений о неминуемом масштабном замещении рабочих мест искусственным интеллектом — косвенно признавая, что реальное проникновение технологии в корпоративные процессы оказалось медленнее ожиданий.

Одна из структурных причин разочарования — характер реального использования ИИ внутри компаний. Как рассказал один из технических директоров изданию Axios, сотрудники нередко применяют дорогостоящие корпоративные ИИ-инструменты для элементарных задач — например, чтобы узнать прогноз погоды. Бывший директор по ИИ Microsoft Софья Веластеги сформулировала системную проблему точнее: по ее наблюдениям, большинство людей по умолчанию автоматизируют задачи, которые им неприятны, а не те, которые наиболее ценны для компании.

Диапазон реально применимых сценариев оказывается уже, чем предполагали первые оценки. Генеральный директор CloudBees Ануж Капур, чья компания специализируется на разработке программного обеспечения, заявил, что «реальность ИИ сегодня такова, что он работает только для написания кода». Это ограничение существенно для компаний, внедривших ИИ-инструменты по всей организации в расчете на широкий эффект автоматизации.

На этом фоне возникают и вопросы к собственным метрикам ИИ-компаний. По данным The Wall Street Journal, OpenAI не достигла собственной цели в один миллиард еженедельно активных пользователей ChatGPT к концу 2025 года и не выполнила ряд плановых показателей по выручке. Тем временем отрасль в целом делает ставки на триллионные оценки и продолжает привлекать рекордные раунды финансирования — Anthropic на прошлой неделе закрыла раунд на $65 млрд. Расхождение между оптимизмом инвесторов и корпоративным разочарованием становится все более противоречивым.

Дополнительный фактор риска — автономная работа ИИ-агентов. Компании все осторожнее подходят к предоставлению системам расширенных прав без постоянного контроля: самостоятельный доступ к корпоративным данным и процессам создает новые риски утечки информации, которые пока не поддаются надежной стандартизации.

Для ИИ-индустрии охлаждение корпоративного энтузиазма — наименее желательный сценарий. Без четких доказательств возврата инвестиций и понятной модели окупаемости крупные клиенты могут начать сокращать или пересматривать ИИ-бюджеты — и тогда под вопросом окажутся не только текущие оценки ИИ-компаний, но и прогнозы спроса на инфраструктуру, под которые уже потрачены сотни миллиардов на строительство дата-центров.

