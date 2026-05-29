Anthropic закрыла раунд Series H на $65 млрд при постденежной оценке $965 млрд — по всей видимости, последний частный раунд компании перед выходом на биржу. После этого раунда ее оценка превысила OpenAI (~$850 млрд). В тот же день Anthropic представила обновленную флагманскую языковую модель Claude Opus 4.8.

Раунд возглавили Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital — ведущие технологические венчурные и хедж-фонды Кремниевой долины, за которыми следит весь рынок, — а также Capital Group, Coatue и D1 Capital Partners, специализирующиеся на крупных ставках в частные технокомпании на поздних стадиях.

Среди институциональных участников — Baillie Gifford (известен ранними инвестициями в Tesla и SpaceX), Blackstone и Brookfield (крупнейшие мировые менеджеры альтернативных активов с триллионными портфелями), D.E. Shaw Ventures, DST Global (фонд Юрия Мильнера, входивший в Facebook и WhatsApp (принадлежат Meta, признанной Минюстом России экстремистской и запрещенной в РФ) до IPO) и Fidelity. Присутствие таких игроков — особенно тех, кто традиционно заходит на стадии, предшествующей публичному размещению, — фактически легитимизирует оценку Anthropic в $965 млрд в глазах публичных рынков.

В числе стратегических партнеров — производители чипов Samsung, SK Hynix и Micron. Около $15 млрд в структуре раунда составляют ранее взятые обязательства крупных облачных провайдеров, в том числе $5 млрд от Amazon, объявленные в апреле.

Месяц назад сообщалось, что компания нацелена на $50 млрд — итоговая сумма оказалась существенно выше. По имеющимся данным, один из институциональных инвесторов предложил $5 млрд только ради встречи с финансовым директором компании Кришной Рао.

Средства планируется направить на исследования в области безопасности ИИ, расширение вычислительных мощностей и развитие продуктовой линейки. Выручка компании в пересчете на годовой темп превысила $47 млрд в начале мая. По данным The Wall Street Journal, Anthropic ожидает роста выручки на 130%, что должно вывести ее на первую операционную прибыль.



Одновременно с закрытием раунда Anthropic выпустила Opus 4.8 — через 41 день после предыдущей версии, Opus 4.7. Это значительно быстрее обычного цикла обновлений компании: последние версии моделей Sonnet и Haiku выходили три и семь месяцев назад соответственно. Ускоренный выпуск отчасти объясняется сдержанными отзывами на Opus 4.7, которую часть пользователей сочла неудачной. За это время конкуренты — OpenAI и Google — выпустили свои новые модели, усилив давление на Anthropic.

Самое важное в новой модели — более осторожная работа с неопределенными данными. По итогам внутреннего тестирования Opus 4.8 реже делает необоснованные заявления и чаще сама указывает на слабые места в своих ответах.

Инвестиционный фонд Bridgewater Associates, участвовавший в тестировании, назвал именно эту черту главным отличием от предыдущих версий: по словам представителей фонда, другие модели регулярно пропускали подобные проблемы, оставляя их на усмотрение пользователя.

Одновременно Anthropic запустила в исследовательском превью инструмент Dynamic Workflows — систему управления сотнями параллельных субагентов при выполнении сложных задач. По заявлению компании, Claude Code в связке с Opus 4.8 теперь способен выполнять масштабную миграцию кодовой базы объемом в сотни тысяч строк от запуска до финальных изменений.

Anthropic ведет конкурентную гонку с OpenAI как по привлеченным средствам, так и по аудитории — в преддверии IPO обеих компаний. OpenAI в марте закрыла раунд на $122 млрд при оценке $852 млрд. SpaceX, объединившаяся в этом году с xAI, нацелена на оценку в $2 трлн на первичном размещении, запланированном на лето 2026 года. На этом фоне оценка Anthropic в $965 млрд выглядит как заявка на место среди первых претендентов на триллионный рубеж в ИИ-отрасли.

Параллельно компания удерживает от широкого выхода свою наиболее мощную модель Mythos: после ограниченного превью в прошлом месяце Anthropic приостановила ее распространение из соображений кибербезопасности. В тексте релиза Opus 4.8 компания дала понять, что рассчитывает открыть доступ к Mythos «в ближайшие недели», как только будут готовы необходимые защитные механизмы.

