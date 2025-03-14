Утренняя рутина миллиардера Марка Кьюбана проще, чем может казаться. Прежде чем начать свой день он проверяет почту и отвечает на электронные письма. Это, по его словам, помогает ему оставаться продуктивным в течение всего дня.

«Многие спрашивают о моем распорядке дня, и вы будете шокированы, — говорит Кьюбан. — Я смотрю в свой телефон или ноутбук по восемь, девять, десять часов в день». Он также отметил, что предпочитает получать от людей короткие сообщения, вместо того чтобы тратить время на долгие совещания или телефонные разговоры.

Его ежедневная рутина начинается с момента пробуждения — между 6:30 и 7 утра. В это время он отвечает на электронные письма в течение часа, прежде чем встать с постели. Организация с раннего утра помогает ему оставаться продуктивным в течение всего дня, сказал Кьюбан.

Это отчасти привилегия, признал Кьюбан: изначально предпринимательство привлекало его тем, что он мог сам контролировать свой график. Сегодня его основная работа заключается в управлении одной из основанных им компаний — фармацевтическим стартапом Cost Plus Drugs.

«Вся ценность этой должности — просто возможность контролировать свое время, — говорит 65-летний Кьюбан.

Психолог-исследователь Никола Хьюз считает, что начинать день с электронных писем и текстовых сообщений не всегда полезно для психического здоровья. Но у Кьюбана график и общение организованы через почтовый ящик, что помогает ему подготовиться к дню и сократить количество ненужных звонков и электронных писем.

Некоторые высокопоставленные руководители бизнеса просыпаются намного раньше Кьюбана. Бывший генеральный директор PepsiCo Индра Нуйи встает около 4 утра. Генеральный директор Apple Тим Кук, как известно, просыпается в 3:45 утра и работает в течение часа, прежде чем отправиться в спортзал.

Ранний подъем может дать немного времени для уединения, чтобы поставить цели на день, заняться спортом или выполнить личные задачи без отвлекающих факторов. Всего 20 минут могут задать тон всему вашему дню, говорит психолог Джоэл Дёскин.

Но только 5% генеральных директоров на самом деле встают около 4 утра, а более двух третей просыпаются до 7 утра, согласно опросу 2022 Inc. Это может быть связано с простым фактом, говорят эксперты: то, как рано вы просыпаетесь, гораздо менее важно, чем то, сколько вы спите и как используете свое утреннее время.

Ученые-сомнологи обычно рекомендуют спать от семи до девяти часов в сутки для пикового физического здоровья, психического здоровья и производительности. Последовательность тоже помогает — человек, скорее всего, будет чувствовать себя менее уставшим, если будет вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

Кьюбан, который однажды сказал, что спит около семи часов в сутки, сохраняет свой режим постоянным. После того, как миллиардер встает с кровати, он завтракает, делает зарядку и снова проверяет электронную почту на своем телефоне.

Один из основателей компании Microsoft уже много лет не покидает список самых богатых и успешных людей планеты. Но за масштабными проектами и миллиардным состоянием стоит не только талант, но и четкая организация времени и выстроенный распорядок дня. «Инк.» рассказал, на чем строится ежедневная рутина предпринимателя.