Минстрой предложил принципиально новый подход к регулированию деятельности управляющих компаний, предусматривающий раздельные стандарты для домов разного класса и состояния. Разработанный ведомством проект изменений в Жилищный кодекс устанавливает четкую дифференциацию требований к обслуживанию элитного жилья и типовых многоквартирных домов.

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Ключевое нововведение заключается в том, что для каждого типа жилых зданий — будь то современные «умные» дома, объекты бизнес-класса или панельные дома эконом-сегмента — будут разработаны индивидуальные нормативы содержания. Эти стандарты не только определят перечень обязательных работ, но и установят минимальный размер платы, необходимой для качественного обслуживания.

Особое внимание уделяется разнице в подходах к управлению различными категориями жилья. Так, обслуживание элитных комплексов с просторными холлами, сложными инженерными системами и дополнительной инфраструктурой потребует совершенно иных стандартов и тарифов по сравнению с типовыми панельными домами.

Аналогичный подход будет применяться и к домам разного возраста — отдельные нормативы разработают для новостроек, зданий с длительным сроком эксплуатации и аварийного жилья.

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Эксперты единодушно поддерживают эту инициативу, отмечая ее своевременность. По словам специалистов, действующая система с едиными требованиями давно не соответствует реальному положению дел в жилищной сфере. Особенно остро проблема стоит в регионах, где тарифы на содержание жилья порой опускаются ниже 10 руб. за 1 кв. м, что делает невозможным обеспечение даже минимального уровня сервиса.

Новые стандарты призваны решить эту проблему, установив четкую взаимосвязь между качеством обслуживания и размером платежей. При этом особый акцент делается на прозрачности работы управляющих компаний — собственники получат возможность точно знать, какие услуги и по какой стоимости должны предоставляться в их доме.

Ожидается, что переход на новую систему регулирования начнется в 2028 году, после истечения срока действия действующих нормативов. Это время планируется использовать для детальной проработки стандартов с учетом всех особенностей российского жилищного фонда.