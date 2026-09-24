Американский стартап Ema, разрабатывающий автономных ИИ-агентов для корпоративных задач, закрыл раунд серии B на $77 млн. Компания направит средства на развитие платформы и расширение использования ИИ-агентов в HR, IT и финансовых подразделениях.

Philip Oroni, Unsplash

Раунд возглавила инвестиционная компания Creaegis. В нем также приняли участие уже инвестировавшие в Ema Accel, S32 и Prosus.

В отличие от обычных чат-ботов, которые в основном отвечают на вопросы, агенты Ema рассчитаны на самостоятельное выполнение рабочих задач. Система может спланировать последовательность действий, работать в корпоративных программах и сервисах, проверить результат и при необходимости запросить подтверждение у сотрудника.

Ema предлагает готовых ИИ-агентов для конкретных задач в сфере кадров, информационных технологий и финансов, называя их «ИИ-сотрудниками». Клиенты также могут создавать собственных специализированных агентов с помощью инструментов платформы.

Стартап делает ставку на упрощение внедрения ИИ в компаниях. Вместо длительной разработки собственных решений бизнес может подключить готового агента к уже используемым корпоративным системам и передать ему выполнение определенных процессов.

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По данным Ema, за последние два года ее выручка выросла более чем в 50 раз. По мере расширения внедрений клиенты обычно добавляют к первоначальному сценарию еще два-три варианта использования ИИ-агентов.

Среди клиентов Ema — консалтинговая компания Wipro. В одном из крупнейших внедрений ИИ-помощник компании обслуживает более 240 тыс. сотрудников в 65 странах и обрабатывает около 2,9 млн запросов в год в рамках более чем 100 автоматизированных процессов. По данным Ema, система позволила избежать около 60% обращений в поддержку, а команда, отвечающая за работу с сотрудниками, смогла работать примерно вдвое меньшим составом.

В другом крупном проекте решение Ema интегрировали более чем с 20 корпоративными системами, а от первоначальной концепции до запуска прошло четыре недели. По данным стартапа, после внедрения число обращений в поддержку сократилось на 30%, а эффективность работы выросла на 70%.

Глава и сооснователь Ema Суроджит Чаттерджи заявил, что компаниям нужен не очередной эксперимент с ИИ, а возможность передать технологии реальные рабочие процессы. По его словам, клиенты Ema уже используют ее агентов для миллионов взаимодействий с сотрудниками в год.

После нового раунда Ema планирует расширить команды, отвечающие за продажи и продвижение продукта, нанять новых руководителей и продолжить развитие платформы ИИ-агентов.

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