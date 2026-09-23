ИИ-сервисы постепенно выходят за пределы привычных чат-ботов и превращаются в агентов, способных самостоятельно выполнять поручения пользователей. Аналитики Goldman Sachs считают, что по мере развития таких систем основными источниками их дохода могут стать реклама и платные подписки.

Tsd Studio, Unsplash

В качестве примера нового поколения ИИ-агентов Business Insider приводит Muse от Meta*. Сервис может выполнять поручения пользователя и взаимодействовать для этого с другими инструментами и цифровыми сервисами.

По словам руководителя направления технологий, медиа и телекоммуникаций Goldman Sachs Research Эрика Шеридана, пользователи постепенно переходят от поиска информации и общения с ИИ к передаче ему конкретных поручений. Агент уже не просто отвечает на вопрос, а может самостоятельно совершать необходимые действия за пользователя.

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Как ИИ-агенты будут зарабатывать

В Goldman Sachs предполагают, что потребительские ИИ-агенты могут перенять уже знакомую интернет-модель заработка. Базовая версия сервиса останется бесплатной и будет показывать рекламу, а доступ без рекламы и с дополнительными функциями можно будет получить по подписке.

Распространение ИИ-агентов может изменить и сам рынок цифровой рекламы. В Goldman Sachs считают, что такие системы способны перестроить взаимодействие пользователей с рекламой и сделать рекламные предложения более персонализированными.

Но такая модель потребует от пользователей предоставить ИИ-агентам доступ к большому объему личных данных. Чтобы самостоятельно выполнять поручения, агенту могут понадобиться электронная почта, календарь и другие сервисы, в которых хранится персональная информация.

Главный барьер — доверие

Чем больше задач пользователь передаст ИИ-агенту, тем больше данных и разрешений придется ему предоставить. Поэтому доверие пользователей станет одним из главных условий массового распространения таких сервисов.

В Goldman Sachs отмечают, что рынок потребительских ИИ-агентов пока находится на раннем этапе развития. Дальнейший рост будет зависеть не только от возможностей самих технологий, но и от того, насколько охотно пользователи станут доверять агентам реальные действия и доступ к своим данным.

По мере развития ИИ-агентов может измениться и привычный способ использования интернета. Вместо того чтобы самостоятельно искать информацию, сравнивать варианты и переходить между сервисами, пользователь сможет поставить задачу, а остальную работу возьмет на себя агент.

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