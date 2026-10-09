Американский стартап TypeSafe AI привлек $870 млн при оценке $7,5 млрд. Раунд возглавил фонд Andreessen Horowitz, к нему присоединились Sequoia и DCVC, который уже вкладывался в компанию. Инвесторы вошли в капитал меньше чем через месяц после выхода модели Jev.

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Jev использует архитектуру трансформера, как и большие языковые модели (LLM), однако ответ у нее выглядит иначе: модель возвращает вероятности, которые компания называет калиброванными решениями.

Разработчик передает ей описание состояния системы и набор типизированных вопросов, модель оценивает их параллельно и отдает распределения вероятностей одним ответом. Программа использует эти числа для следующего шага без разбора текста.

Главный аргумент TypeSafe — скорость и экономия токенов. По словам компании, Jev работает заметно быстрее LLM и тратит гораздо меньше токенов, поэтому подходит для автоматизации процессов, а не для генерации текста или кода.

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По данным компании, время ответа составляет от 70 до 500 мс — в некоторых задачах это быстрее LLM в 40−200 раз. Стоимость обработки заявлена на уровне $42 за 1 млрд входных токенов, выходные токены компания не тарифицирует.

Сооснователь стартапа Диогу Алмейда объясняет, что языковые модели за четыре года хорошо освоили человеческий язык, но для автоматизации этого недостаточно, потому что компьютеры оперируют другим языком. На этом тезисе компания строит позиционирование Jev.

Модель вышла 15 сентября и быстро получила популярность. TypeSafe утверждает, что ею уже пользуется треть компаний из списка Fortune 500. Даже если учесть, что не все пилотные проекты с Jev в итоге перерастут в полноценное внедрение, это все равно очень высокий показатель технологии.

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Характеристики скорости и цены модели пока взяты из заявлений самой компании. По данным отраслевого издания Runtime Wire, во внутренних тестах разработчики сравнивали Jev с усредненными ответами двух других ИИ-моделей. Веса Jev и научная статья не опубликованы, независимой проверки при запуске не проводилось.

TypeSafe основали в 2024 году Алмейда, ранее исследователь OpenAI, Саша Шэн, прежде инженер-исследователь Meta*, и Эрик Гафни, инженер и предприниматель.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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