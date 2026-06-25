Разработчик двуногого робота Digit Agility Robotics планирует выйти на биржу через слияние со SPAC Churchill Capital Corp XI. Сделка оценивает бизнес в $2,5 млрд и может принести ему более $620 млн. Около $200 млн из этой суммы предоставят новые и действующие институциональные инвесторы.

Agility Robotics



Agility Robotics появилась в 2015 году как спин-офф Орегонского государственного университета и разрабатывает человекоподобных роботов для промышленности. Ее флагманский робот Digit уже используется на девяти площадках клиентов, среди которых Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada и Mercado Libre.

Полученные средства Agility намерена направить на расширение производства Digit v5, выполнение уже полученных заказов и привлечение новых клиентов.

По данным Agility, компания уже получила заказы на Digit v5 общей стоимостью более $300 млн, рассчитанные на несколько лет. Еще свыше 30 потенциальных клиентов рассматривают возможность масштабного внедрения роботов.

В число действующих инвесторов Agility входят Amazon, Nvidia, SoftBank Vision Fund 2 и DCVC. Интерес крупных технологических компаний показывает, что гуманоидная робототехника стала одним из заметных направлений развития прикладного ИИ. Такие машины в перспективе смогут частично компенсировать дефицит работников в логистике и промышленности.

Читайте также Китайский производитель роботов Unitree рассчитывает на оценку в $7 млрд для IPO

После завершения сделки акции объединенной компании будут торговаться под тикером AGLT. Фондовая площадка пока не названа. Слияние со SPAC обычно позволяет выйти на биржу быстрее, чем классическое IPO, однако сделке еще предстоит получить необходимые одобрения.

За последние два года инвесторы вложили значительные средства в робототехнические стартапы. Крупные раунды привлекли Figure AI, Physical Intelligence и 1X Technologies, хотя компании развивают разные направления робототехники. Выход Agility на биржу может стать одним из первых публичных тестов интереса инвесторов к американским разработчикам гуманоидных роботов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.