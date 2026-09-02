Российским разработчикам национальных и суверенных ИИ-моделей могут компенсировать часть затрат через налоговые льготы. Самый крупный из предлагаемых инструментов — региональный инвестиционный вычет по налогу на прибыль размером до 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 года.

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Вычет предлагают распространить на расходы на создание ИИ-моделей и закупку оборудования. Чтобы получить льготу, компания должна инвестировать в проект сумму, как минимум в пять раз превышающую размер вычета. По оценкам разработчиков, приведенным в предложениях АНО «Цифровая экономика», около 90% затрат, потенциально подпадающих под вычет, приходится на Москву.

Еще один механизм позволит при расчете налога на прибыль учитывать расходы на создание модели в тройном размере. По оценке авторов инициативы, за счет такой налоговой экономии разработчики смогут компенсировать до половины вложений. Расходы на дообучение предлагается считать затратами на создание новой модели, которую затем можно будет отдельно включить в реестр российского ПО.

Разработчикам программного обеспечения предлагают отдельные льготы. Расходы на доработку ПО с помощью ИИ, а также на дальнейшее развитие программ из реестра Минцифры хотят учитывать с коэффициентом 2. По расчетам авторов инициативы, это позволит компенсировать за счет налоговой экономии от 5 до 25% инвестиций.

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Снизить предлагают и нагрузку на фонд оплаты труда. Для компаний, которые разрабатывают и распространяют ИИ-модели, ставку страховых взносов могут установить на уровне 7,6%. Нулевую ставку предлагают ввести для организаций из группы разработчика национальной или суверенной модели, участвующих в ее создании и распространении. Перечень таких компаний будет утверждать правительство.

Меры рассчитаны на разработчиков фундаментальных моделей с числом параметров более 1 млрд. Источник «Ведомостей» оценивает количество таких моделей в России в несколько десятков. Среди возможных участников программы он назвал «Сбер», «Яндекс», Т-Банк, MWS, «Норникель» и «Авито». Вычет в полном объеме будет доступен прежде всего крупнейшим игрокам: по словам собеседника из ИТ-отрасли, использовать весь лимит смогут компании с налоговой базой в сотни миллиардов рублей.

В Минцифры подтвердили, что обсуждают дополнительные меры поддержки с бизнесом и другими ведомствами. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко также сообщили о подготовке финансовых и нефинансовых инструментов. Однако окончательные параметры программы пока не определены.

Участники рынка считают, что льготы снизят финансовую нагрузку на разработчиков и помогут частично компенсировать расходы на вычисления, электроэнергию и инженерные команды. Однако одних налоговых стимулов может оказаться недостаточно: для создания крупных фундаментальных моделей отрасли также нужны значительные вычислительные мощности и доступ к энергоресурсам.

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