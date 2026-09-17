Канадская ИИ-компания Cohere и немецкий разработчик Aleph Alpha подписали окончательное соглашение о слиянии. Объединенная компания сохранит бренд Cohere и будет разрабатывать ИИ для бизнеса, государственного сектора и отраслей с жестким регулированием, где особенно важны контроль над данными и возможность запускать модели в собственной инфраструктуре.

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После завершения сделки объединенная компания сохранит штаб-квартиры в Торонто и Берлине, а команда Aleph Alpha в Гейдельберге сосредоточится на исследованиях. Соруководитель Aleph Alpha Ильхан Шеер станет операционным директором Cohere, а сооснователь компании Самуэль Вайнбах возглавит ее исследовательское направление.

О планах объединить Cohere и Aleph Alpha стало известно еще в апреле 2026 года. Тогда предполагаемая стоимость объединенной компании оценивалась примерно в $20 млрд. Schwarz Group, которой принадлежит в том числе сеть Lidl, обязалась предоставить проекту €500 млн структурированного финансирования. Новую оценку и другие финансовые условия стороны не раскрыли, а завершение сделки еще требует одобрения регулирующих органов.

Cohere разрабатывает семейство ИИ-моделей Command и другие корпоративные инструменты, которые можно запускать в публичном или частном облаке и непосредственно в инфраструктуре заказчика. Компания изначально ориентируется прежде всего на бизнес и государственный сектор, где важны контроль над данными, безопасность и соблюдение местных требований. По итогам 2025 года годовая регулярная выручка Cohere достигла $240 млн.

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Aleph Alpha изначально пыталась конкурировать на рынке собственных фундаментальных ИИ-моделей, но затем сместила фокус на программное обеспечение для внедрения ИИ в компаниях и государственных организациях. Сильной стороной немецкого разработчика стали проекты для европейского бизнеса и госсектора, где особенно важны прозрачность моделей, контроль над данными и соответствие местным требованиям.

Важной частью объединения станет собственная вычислительная инфраструктура в Европе. Schwarz Group будет предоставлять Cohere мощности через облачное подразделение StackIT, которое должно стать одной из технологических опор проекта. По данным Reuters, группа планирует инвестировать €11–13 млрд в инфраструктуру дата-центров в Германии, рассчитанную в перспективе на размещение до 100 тыс. ИИ-чипов.

После слияния Cohere попытается усилить позиции на рынке корпоративного и так называемого суверенного ИИ. Компания сделает ставку на системы, которые организации смогут разворачивать в собственной инфраструктуре, контролировать на уровне данных и адаптировать под требования конкретных стран и регулируемых отраслей. Такой подход должен стать альтернативой зависимости от одного зарубежного облачного или ИИ-провайдера.

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