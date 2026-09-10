Российские разработчики с 2022 года заработали около 2 млрд руб. на продаже отечественных аналогов зарубежного ПО. Такие решения уже используют примерно на 200 предприятиях, сообщил представитель Минцифры «Ведомостям».

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Такие решения создаются в рамках особо значимых проектов (ОЗП), ориентированных на разработку и внедрение российских аналогов иностранного ПО под потребности конкретных отраслей. Заказчиков и разработчиков объединяют индустриальные центры компетенций (ИЦК), которые формируют программы импортозамещения и определяют, какие решения нужны бизнесу.

Государство поддержало грантами 47 ОЗП на общую сумму 22,7 млрд руб. В 2022−2025 годах РФРИТ направил 18,9 млрд руб. на 33 проекта, еще 3,8 млрд руб. фонд «Сколково» выделил на 14 разработок.

Большая часть разработок относится к промышленному ПО. Российские компании создают системы автоматизированного проектирования, управления жизненным циклом продукции, производством и ресурсами. Эти решения уже внедряют в авиации, автомобилестроении, железнодорожном машиностроении и двигателестроении.

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ИЦК появились летом 2022 года. Сейчас они объединяют 197 ОЗП общей стоимостью около 200 млрд руб. 128 разработок уже завершены и вышли на этап тиражирования, еще 69 продолжают реализовывать.

При этом не все проекты зависят от бюджетного финансирования. Среди действующих ОЗП есть 24 новых проекта общей стоимостью 14,4 млрд руб., которые компании полностью оплачивают сами и поэтому не получают грантов.

За год программа заметно выросла. В мае в ИЦК входили 175 ОЗП, из которых 120 уже были завершены. Сейчас число проектов достигло 197, а завершенных среди них стало 128.

Больше всего бизнесу нужны системы для управления финансами и ресурсами, цепочками поставок и продажами, проектированием, производственными процессами и жизненным циклом продукции. Для разработчиков участие в ОЗП становится не только способом получить господдержку, но и возможностью довести продукт до готового решения, а затем продавать его другим российским предприятиям.

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