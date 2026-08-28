Участники Альянса в сфере ИИ, объединяющего «Сбер», «Яндекс», VK, МТС и другие крупные компании, предложили закрепить в Гражданском кодексе возможность обучать модели на правомерно полученных или общедоступных произведениях без отдельного согласования с каждым правообладателем. Исключением станут материалы, для которых установлен технический запрет. Письмо с этой позицией объединение направило главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

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Письмо стало ответом на проект поправок, подготовленный рабочей группой президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Проект предлагает считать обучение ИИ одним из способов использования объектов авторских и смежных прав, что ставит вопрос о согласии правообладателей и возможной компенсации. Запрет можно будет разместить на самом произведении, связанном с ним ресурсе или специальном государственном сайте. Альянс предлагает другое правило по умолчанию: если технического ограничения нет, материал разрешено использовать для обучения. По мнению объединения, более жесткий режим увеличит расходы российских разработчиков и поставит их в неравное положение с зарубежными конкурентами, которых сложнее контролировать.

Главный практический спор касается денег: кому, за что и по какой модели должны платить разработчики. Альянс указывает, что обучающие массивы включают огромное количество материалов, поэтому определить правообладателя и степень использования каждого произведения бывает сложно, особенно если речь идет о зарубежном контенте. В «Яндексе» предлагают разделять обучение и последующую генерацию. Компания считает, что анализ правомерно полученной или общедоступной информации сам по себе не нарушает авторские права, тогда как претензии могут возникнуть, если готовый результат воспроизводит произведение, заимствует его без указания источника или чрезмерно цитирует.

Правообладатели возражают против схемы, при которой именно они должны заранее закрывать свой контент от ИИ. Представитель Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов подчеркивает, что публикация произведения в интернете не означает разрешения на его коммерческое использование, а молчание автора нельзя считать согласием. Технически проставить запрет для миллионов музыкальных произведений, текстов и видео практически невозможно. В результате оплаченный производителями контент, по мнению Данилова, превратится в бесплатное сырье для сервисов, которые затем будут конкурировать с его создателями.

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При этом опрошенные изданием юристы признают, что отдельно лицензировать миллионы произведений и рассчитывать выплату за каждый объект практически невозможно. Среди возможных компромиссов они называют централизованную систему компенсаций с понятными ставками, фиксированные отчисления крупных разработчиков, единый реестр разрешений и запретов и машиночитаемое обозначение условий использования. Гендиректор Dbrain Алексей Хахунов поддерживает модель opt-out, близкую к практике Евросоюза: правообладатель размещает стандартный технический запрет по аналогии с robots.txt, а разработчики учитывают его, фиксируют источники обучающих данных и не допускают дословного воспроизведения произведений моделью.

Вторая часть спора — маркировка контента. Альянс выступил против обязательной отметки всех сгенерированных материалов и предложил обратную схему: добровольно помечать произведения, созданные человеком. Сейчас закон не требует маркировать ИИ-контент, а с 1 марта 2027 года крупные платформы должны будут лишь предоставить пользователям возможность сообщать о применении нейросетей. Поправки рабочей группы возлагают обязанность по маркировке на самого пользователя, но пока не определяют ответственность частных лиц за ее отсутствие. Противники добровольной схемы предупреждают, что она снизит прозрачность и не поможет в борьбе с дипфейками; сторонники отказа от обязательной маркировки указывают, что нарушители смогут перейти на зарубежные сервисы, тогда как дополнительная нагрузка ляжет прежде всего на российские платформы.

Окончательные правила пока не сформированы. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что использование авторских произведений для обучения ИИ продолжает обсуждаться с бизнесом, в том числе в рабочей группе «Медиаиндустрия и авторское право». Минцифры рассчитывает найти решение, которое защитит правообладателей, но не создаст избыточных барьеров для разработчиков. Ранее НИУ ВШЭ оценил возможные недополученные доходы представителей 12 креативных профессий из-за распространения генеративного ИИ к 2030 году в сумму до 1 трлн руб. Эта оценка касается общего влияния технологии на рынок труда и контента, а не возможного размера выплат за использование произведений при обучении моделей. Помимо этого, положительные экономические эффекты ИИ авторы расчета сознательно не учитывали.

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