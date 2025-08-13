Разрыв в ценах между квартирами в новостройках и на вторичном рынке во втором квартале 2025 года достиг 80% в Центральной России и 60% в среднем по стране, следует из данных Банка России, проанализированных газетой «Известия».

Это создает риски для заемщиков: при вынужденной продаже жилья, купленного в ипотеку, люди могут остаться в долгу перед банком из-за более низкой стоимости на вторичном рынке. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина называла разрыв в 40% кричащим дисбалансом.

В целом по России средняя цена квадратного метра в новостройках превысила 205 тыс. руб. против 128 тыс. руб. на вторичном рынке (разрыв в 60%), а в Центральной России — 294,1 тыс. руб. против 163,8 тыс. руб. (почти 80%).

В отдельных регионах ценовой разрыв оказался менее выраженным: на северо-западе он составил 57%, в Сибири — 44%, на Северном Кавказе — 12%, а на Дальнем Востоке — всего 16%. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, разница минимальна — 8% и 4% соответственно, а в Краснодарском крае вторичка даже дороже первички на 14%.

Эксперты пояснили, что основной причиной роста цен на первичном рынке стали государственные ипотечные программы, запущенные в 2020 году. После отмены массовой программы льготной ипотеки в июле 2024 года основным драйвером стала семейная, на которую приходится около 80% выдач жилищных кредитов. С 1 апреля 2025 года ее расширили на вторичный рынок, но только для 884 городов с низким уровнем строительства, исключая сельские поселения (всего в России около 1130 городов).

Дополнительно цены на новостройки растут из-за удорожания строительства: повышаются затраты на материалы и зарплаты рабочих на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы в 2,2%, пояснил экономист Андрей Бархота. Напротив, вторичный рынок стагнирует: ставки по ипотеке достигают 26–30%, а продавцы предлагают скидки до 5–10% для быстрой сделки, отметил генеральный директор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев.

К концу 2025 года разрыв может вырасти до 65–70%, если сохранится спрос на первичку благодаря льготным программам и дефициту предложения, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.