Размер расходов на служебные командировки существенно различается в зависимости от отрасли. Согласно данным, предоставленным Forbes аналитическим сервисом «OneTwoTrip для бизнеса», лидерами по затратам стали представительства иностранных государств и международные организации, аккредитованные в России. Средняя сумма, потраченная на одну поездку их сотрудниками в 2025 году, достигла 113 260 руб.

Значительные, но уже на порядок меньшие расходы демонстрируют коммерческие сектора с высокой добавленной стоимостью и активными проектами. Так, компании, работающие с недвижимостью, в среднем тратят на командировки 27 130 руб., финансовый сектор — 26 890 руб., а IT-индустрия — 26 230 руб. Сфера культуры, спорта и развлечений также входит в топ с показателем 24 490 руб.

Наиболее экономный подход к командировкам наблюдается в бюджетных и регулируемых отраслях. Предприятия, оказывающие административные и вспомогательные услуги (кадровые агентства, лизинг оборудования), тратят в среднем 15 540 руб.

Примерно столько же — 15 520 руб. — выделяют на поездки компании сферы ЖКХ. Минимальные расходы зафиксированы в системе государственного управления и оборонного сектора (5 850 руб.) и в образовании (7 950 руб.).

В сентябре OneTwoTrip выяснил, что российские корпорации демонстрируют заметный сдвиг в логистике служебных поездок, все чаще выбирая наземный транспорт. По данным за летний период 2025 года (июнь-август), количество деловых командировок, совершенных на поездах, увеличилось в полтора раза, а на автобусах — вдвое.

Эксперты связывают эту тенденцию с операционными сложностями, с которыми столкнулись аэропорты и авиаперевозчики в теплый сезон, что могло подтолкнуть компании к поиску более надежных альтернатив. Несмотря на растущую популярность ж/д и автобусных перевозок, авиация сохраняет лидерство как основной способ перемещения для бизнес-целей.