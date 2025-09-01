Прошедшим летом российские компании чаще отправляли сотрудников в командировки на поездах и автобусах: доля этих видов транспорта выросла в 1,5–2 раза, сообщили в «OneTwoTrip для бизнеса». При этом основная часть поездок по-прежнему приходилась на Москву и другие российские города, а средняя стоимость командировки за границу составила 114,6 тыс. руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Руководитель сервиса Степан Мастрюков отметил, что этим летом компании стали активнее использовать поезда и автобусы: доля этих видов транспорта в общем объеме заказов выросла в 1,5 и 2 раза соответственно. По его словам, это могло быть связано с периодическими трудностями в работе аэропортов и авиакомпаний. При этом 53% продаж по-прежнему приходятся на авиатранспорт, 42% — на железные дороги и 5% — на автобусы.

Средняя стоимость командировки по России летом 2025 года составила 39,5 тыс. руб. (при поездке самолетом), за границу — 114,6 тыс. руб. Цены на зарубежные бизнес-путешествия практически не изменились, тогда как поездки внутри страны стали немного дороже — летом 2024 года средний чек составлял 38,9 тыс. руб.

Большая часть деловых поездок (87,6%) по-прежнему приходится на Россию, при этом доля российских поездок выросла за год на 1,1 п. п. (в 2024 году — 86,7%).

На первом месте среди популярных направлений для деловых поездок по-прежнему находится Москва: на столицу пришлось 24,4% всех заказов. За ней следуют Санкт-Петербург с долей 10,9% и Екатеринбург — 3,3%. В топ-10 также вошли Сочи (2,5%), Казань (2,4%), Новосибирск (2,1%), Нижний Новгород (1,9%), Самара (1,6%), Красноярск (1,5%) и Иркутск (1,4%). Летом 2025 года заметно снизился интерес к Сочи (на 25%) и Красноярску (на 20%), в остальные города спрос практически не изменился.

Средняя продолжительность деловой поездки по России составила 2,6 дня, что меньше, чем в 2024 году, когда командировки длились в среднем 2,9 дня.

Стоимость авиабилета внутри страны этим летом в среднем достигала 18,9 тыс. руб. (год назад — 18,5 тыс. руб.). Сотрудники чаще всего выбирали отели категории «три звезды» (33,4% бронирований) и «четыре звезды» (29,6%).

Из зарубежных стран летом 2025 года компании чаще всего направляли сотрудников в Китай: на эту страну приходилось 17,5% всех заказов, спрос за год вырос на 15%. На втором месте оказалась Турция с долей 12,2%, на третьем — Казахстан с 9,0%, однако обе страны стали менее популярными: их доли снизились на 20% и 10% соответственно.

В топ зарубежных направлений также вошли Белоруссия (8,5%), Узбекистан (6,3%), ОАЭ (3,6%), Армения (3,1%), Таиланд (3,1%), Киргизия (3,0%) и Италия (2,9%). Особенно заметно увеличился интерес к Таиланду (в 5 раз), Узбекистану (в 2 раза) и Италии (+70%), тогда как количество командировок в ОАЭ сократилось на 20%.

Средняя продолжительность зарубежной командировки летом 2025 года составила 6 дней, что больше, чем в 2024 году (4,9 дня). Средняя стоимость авиабилета за границу достигала 48,4 тыс. руб., что ниже прошлогодних 50,6 тыс. руб. Наиболее популярными оставались отели категории «четыре звезды» (38,0% бронирований) и «пять звезд» (32,8%).