Внедрение искусственного интеллекта способно привести к сокращению спроса на офисные помещения в Великобритании на 5 млн кв. метров в течение ближайших пяти лет. Такие данные приводятся в отчете консалтинговой компании AWA, специализирующейся на организации рабочих пространств.

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Согласно исследованию AWA AI Impact Report 2026, системы ИИ способны высвобождать в среднем 11 часов рабочего времени на одного сотрудника в неделю за счет автоматизации рутинных задач, особенно в направлениях, связанных с интеллектуальным трудом. В пересчете на экономику Великобритании это эквивалентно дополнительной производительности в объеме 15,8 млн полных ставок.

Авторы отчета подчеркивают, что рост производительности за счет ИИ не обязательно означает сокращение персонала. Часть высвобождаемых часов компании смогут перенаправить на задачи с более высокой добавленной стоимостью, тогда как отдельные позиции действительно могут быть заменены технологией.

При этом наиболее заметный эффект от внедрения ИИ, по мнению авторов исследования, ощутят на себе не столько сотрудники, сколько сам рынок коммерческой недвижимости.

По мере пересмотра компаниями штатной структуры и рабочих процессов их потребности в площадях могут измениться быстрее, чем ожидает большинство участников рынка, а текущая численность персонала перестанет быть надежным ориентиром для расчета необходимых офисных площадей.

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Основатель AWA Эндрю Мосон отметил, что большинство организаций пока рассматривают ИИ исключительно как инструмент повышения производительности, тогда как ключевой вопрос заключается в том, как изменится спрос на рабочие пространства при высвобождении миллионов рабочих часов сотрудников.

По его словам, сокращение спроса на 5 млн кв. метров не означает, что эти площади просто исчезнут с рынка — для многих компаний это скорее возможность переформатировать пространство под задачи, создающие наибольшую ценность.

Мосон уточнил, что по мере передачи административных функций искусственному интеллекту офисы будут в меньшей степени ориентированы на индивидуальную работу за столом и в большей — на совместную работу, обучение, корпоративную культуру и нетворкинг.

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