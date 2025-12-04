Роскомнадзор еще в октябре 2025 года заблокировал в стране сервис по обмену исчезающими фото и видео Snapchat, в пресс-службе ведомства это подтвердили РБК в декабре.

Freepik

Как заявили в ведомстве, мессенджер используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

В 2011 году трое студентов Стэнфордского университета — Эван Шпигель, ФрэнкБраун и Бобби Мерфи — запустили это приложение. Этот мессенджер дает возможность отправлять фото, видео и текстовые сообщения, автоматически исчезающие спустя некоторое время. Особую популярность сервису принеслиразнообразные фильтры и маски, позволяющие менять внешность пользователя, а также инновационная для того времени функция stories («истории»).

По данным компании-владельца мессенджера на 2025 год, его ежемесячная аудитория составляет 943 млн человек.

Ранее в это день стало известно и блокировке в России приложения для видеосвязи FaceTime.

Летом в России были заблокированы звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а 28 ноября — объявлено о последовательных мерах в отношении WhatsApp. Во всех случаях официальной причиной называлась активность мошенников, пользующихся этими платформами.