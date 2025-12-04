Роскомнадзор ввел ограничения на работу сервиса видеозвонков Facetime от компании Apple. Об этом сообщают ТАСС и «Газета. Ru».

Freepik

По заявлению ведомства, эта мера была принята на основании информации правоохранительных органов о том, что сервис используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений».

Фактически пользователи столкнулись со сбоями в работе приложения еще в начале сентября 2025 года, однако официального подтверждения от регулятора до этого момента не поступало. Это решение укладывается в общую стратегию РКН по ограничению работы иностранных мессенджеров.

Ранее, 13 августа, в России были заблокированы звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а 28 ноября — объявлено о последовательных мерах в отношении WhatsApp. Во всех случаях официальной причиной называлась активность мошенников, пользующихся этими платформами.

Ограничения Facetime продолжают тренд на ужесточение контроля над коммуникационными сервисами, которые, по мнению регулятора, не обеспечивают в России должного противодействия противоправной деятельности на своей платформе.