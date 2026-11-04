Автомобильная корпорация Stellantis планирует ускорить процесс создания новых моделей автомобилей с четырех лет до 24 месяцев. Ключевым инструментом для достижения этой цели станут технологии искусственного интеллекта в инженерных процессах. Компания применит новый подход при разработке двух моделей к 2027 году.

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Инженеры автопроизводителя уже зафиксировали существенное сокращение времени на выполнение рутинных задач. Проекты со сроком реализации в один год теперь завершаются за несколько недель. Компьютерные симуляции в аэродинамических трубах, ранее занимавшие целую ночь, теперь проводятся за несколько минут. Специалисты по аэродинамике получают расчеты лобового сопротивления за три минуты вместо 24 часов.

Подразделение систем автономного вождения смогло создать новую версию управления автомобилем без участия рук всего за шесть недель. В прошлом аналогичный процесс занимал от 12 до 18 месяцев. Руководители направлений высоко оценивают пользу нейросетей и называют такие программы идеальными стажерами. Технологии берут на себя рутину и освобождают время для решения более сложных архитектурных задач.

Главный инженер по технологиям Нед Курич призывает сотрудников активно внедрять новые инструменты. Руководитель считает правильным карьерным шагом автоматизацию собственной работы до состояния полной ненужности специалиста на текущей позиции.

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По его словам, после такого этапа человек может перейти к созданию совершенно новых продуктов. Компания обещает сохранить рабочие места для новаторов и планирует нанять сотни новых инженеров в текущем году.

Инженеры Stellantis сохраняют осторожность в вопросах безопасности и продолжают тщательно проверять результаты машинных вычислений. По словам представителей компании, несмотря на развитие технологий, полностью доверять алгоритмам в автомобильных системах категорически нельзя.

Инженеры должны понимать логику работы каждого элемента и уметь устранять программные сбои вручную. Автопроизводитель также запретил использовать ИИ для создания базовой архитектуры систем управления.

Внедрение новых технологий происходит на фоне финансовых трудностей автоконцерна. Операционная маржа компании упала до 1,8% во втором квартале. Акции корпорации потеряли около 60% стоимости с начала года.

Руководство надеется на снижение издержек за счет оптимизации процессов разработки и планирует вернуть маржу на уровень 7% к 2030 году.

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