Социальная платформа Reddit обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с иском против стартапа Perplexity и трех других компаний. Ответчиков обвиняют в незаконном сборе информации для обучения поисковой системы на базе искусственного интеллекта.

Unsplash

В исковом заявлении указано, что компании по сбору данных обошли защитные механизмы платформы, чтобы получить материалы, в которых Perplexity остро нуждается для функционирования своего сервиса ответов. Помимо самого стартапа, претензии предъявлены литовской Oxylabs, российской AWMProxy и американской SerpApi. Истец утверждает, что эти фирмы собрали информацию из миллиардов поисковых запросов без разрешения, а Perplexity сотрудничал минимум с одной из них.

Представители Perplexity заявили, что их подход остается принципиальным и ответственным при предоставлении фактических ответов, и они не потерпят угроз открытости и общественным интересам. SerpApi категорически не согласен с претензиями и намерен защищаться в суде. Oxylabs выразил шок и разочарование, отметив, что Reddit не пытался связаться напрямую.

Главный юрисконсульт Reddit Бен Ли охарактеризовал ситуацию как «промышленное отмывание данных», подчеркнув, что компании ИИ ведут гонку за качественным человеческим контентом. Платформа, объединяющая тысячи тематических сообществ-сабреддитов, стала наиболее цитируемым источником в ответах, генерируемых искусственным интеллектом. Reddit уже заключил лицензионные соглашения с Google и OpenAI на использование своих материалов.

Согласно документам, после направления письма с требованием прекратить нарушения в прошлом году, Perplexity увеличил объем ссылок на Reddit в сорок раз. Истец требует возмещения убытков в неустановленном размере и запрета на использование данных платформы.

Дело стало очередным в серии судебных разбирательств правообладателей против технологических компаний из-за предполагаемого незаконного использования контента для обучения систем ИИ. В июне Reddit подал аналогичный иск против Anthropic.