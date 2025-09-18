Компания Reddit ведет предварительные переговоры с Google (входит в Alphabet) о новом соглашении по обмену контентом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Соцсеть хочет повысить ценность будущих сделок за счет роли своих данных в поисковых результатах и обучении продуктов Google на основе искусственного интеллекта.

В рамках предлагаемого партнерства Reddit хочет глубже интегрироваться с ИИ-продуктами Google, чтобы привлекать пользователей в свои форумы и стимулировать их активность, что поможет компании расти и генерировать больше контента для будущих моделей искусственного интеллекта.

Кроме того, платформа планирует обсудить с Google и OpenAI, с которой соцсеть также сотрудничает, структуру будущих сделок с динамическим ценообразованием, где оплата будет расти по мере увеличения ценности данных Reddit для ИИ-ответов. Это позволит отойти от фиксированных лицензионных соглашений, которые, по мнению руководства Reddit, недооценивают вклад платформы.

Текущие контракты с Google и OpenAI остаются в силе. В январе 2024 года Reddit заключила сделки на общую сумму $203 млн со сроками от двух до трех лет, отмечает Bloomberg. По словам главного операционного директора Reddit Джен Вонг, компания все еще изучает эффективность лицензирования данных, отмечая их высокую цитируемость в ИИ-платформах.

По данным ProfoundAI, Reddit остается одним из самых цитируемых источников у нейросетей, но трафик от Google имеет ограниченную ценность, поскольку пользователи, ищущие ответы на конкретный вопрос, часто не становятся активными пользователями Reddit. По словам источников агентства, сейчас Reddit сотрудничает с продуктовыми командами Google в надежде найти способы привлечь больше пользователей в свое сообщество. В свою очередь, Reddit ищет способы предоставлять более качественные данные своим партнерам в сфере ИИ.

Ранее Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс рассказал о мерах компании по защите контента от несанкционированного сбора ИИ-ботами. По его словам, это позволит создать дефицит данных для ИИ-компаний и стимулировать платежи с их стороны создателям контента. Это создает основу для рынка, где уникальный контент станет ценным товаром, подобно моделям стриминговых сервисов: Netflix или Spotify.

Соглашения, подобные тем, что Reddit заключила с Google и OpenAI, становятся нормой для ИИ-компаний, ищущих легальные источники данных. Компания Сэма Альтмана уже заключила партнерства с издателями вроде Axel Springer SE, Time и Conde Nast. В то же время, другие правообладатели, включая The New York Times и Penske Media, судятся с OpenAI и Google за несанкционированное использование контента. Reddit сама подала иск против Anthropic за незаконный сбор данных.