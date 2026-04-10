В России может появиться система регулирования финансовых инфлюенсеров — блогеров, которые дают советы по инвестициям и управлению деньгами. Торгово-промышленная палата направила в Центробанк предложение о поэтапном внедрении мягкого регулирования — с созданием реестра и разработкой профессиональных стандартов.

Инициаторы предлагают сначала собрать данные о рынке инвестблогеров и создать их реестр. По их мнению, это позволит избежать избыточного давления на индустрию.

Ключевые критерии для включения в реестр — регулярное освещение инвестиционной тематики, аудитория от 10 тыс. подписчиков и контент, побуждающий к инвестиционным решениям. Для блогеров с аудиторией более 10 тыс. человек предлагается ввести обязательное подтверждение квалификации.

Инфлюенсерам могут запретить гарантировать доходность, обязать раскрывать комиссии и расходы инвесторов, а также маркировать рекламный контент. Особое внимание уделяется анонимным ресурсам — по мнению авторов инициативы, именно они чаще всего используются для недобросовестных практик.

В случае нарушений предлагается поэтапная система ответственности: от предупреждений и штрафов до исключения из реестра и блокировки ресурсов при повторных или грубых нарушениях.

ЦБ настаивает на более жестких мерах

Пока ТПП предлагает мягкое регулирование, сам Банк России еще в феврале 2026 года вынес на общественное обсуждение доклад с гораздо более жесткими предложениями. Регулятор считает, что финансовые инфлюенсеры часто не обладают достаточным уровнем экспертизы и выдают рекламную информацию за личное мнение. Срок приема замечаний к докладу — до 30 апреля 2026 года.

Среди рисков, которые выделяет ЦБ, — отсутствие квалификации и ответственности у блогеров, скрытая реклама и конфликт интересов, манипулирование рынком через Telegram-каналы, а также завышенные ожидания у инвесторов. По данным регулятора, 60% финансовых организаций прибегают к продвижению своих услуг через инфлюенсеров.

Банк России предлагает законодательно закрепить понятие «финансового инфлюенсера», создать реестр и ввести лицензирование под своим надзором. Для включения в реестр блогерам потребуется профильное экономическое образование, сертификат финансового аналитика, опыт работы в финансовой сфере от года и членство в саморегулируемых организациях .

Среди предлагаемых мер — не только исключение из реестра, но и крупные штрафы, привязанные к сумме незаконного дохода (от трехкратного до пятикратного размера), блокировка ресурсов и даже уголовная ответственность. В конце ноября 2025 года в Госдуму уже внесли проект о кратном увеличении штрафов за манипулирование рынком, который прошел первое чтение 11 февраля, но позднее был отложен до принятия изменений в основной закон о противодействии инсайду.

Что думают эксперты

В ТПП отмечают, что их подход позволит избежать резкого давления на рынок. В отличие от позиции ЦБ, палата предлагает начинать не с жесткого лицензирования, а со сбора информации и постепенного внедрения стандартов.

Опрошенные эксперты разделились во мнениях по этому вопросу. Одни называют инициативу ЦБ логичным продолжением политики по защите граждан от недостоверной информации, другие видят в этом риск избыточного регулирования и ограничения конкуренции.

«В центре внимания инфлюенсеров — варианты создания инвестиционных пакетов для россиян, чтобы помочь людям уберечь деньги от инфляции, так как проценты по банковским вкладам часто от нее отстают», — отмечает руководитель оперативного штаба «Нового Труда» Алексей Неживой. При этом он считает, что регулятором в этой сфере должно быть не ЦБ, а Минцифры.

По оценкам экспертов, рынок финансовых блогеров в России сформировался в конце 2010-х — начале 2020-х годов, и сейчас на нем уже достаточно участников, ведущих полноценную экономическую деятельность. При этом блогеры не несут ответственности за качество своих материалов и не обязаны компенсировать убытки подписчиков — именно этот пробел и должно закрыть регулирование.

