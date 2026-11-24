Рекламная группа Smart View предъявила девелоперу «Самолет» исковые требования на общую сумму более 1,25 млрд руб. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска ООО «Рекламное агентство „СА МЕДИА“» к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» на 1,208 млрд и 42,6 млн руб. Телеграм-канал «Наружная реклама России / Секреты наружки» называет эту сумму рекордной за всю историю рекламного рынка для иска агентства к клиенту. Smart View занимает 11-е место среди крупнейших рекламных групп России по выручке.

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Неплатежи застройщика осложнили финансовое положение самого агентства. К трем юридическим лицам группы — ООО «Смарт-Вью», ООО «Рекламное агентство „СА МЕДИА“» и ООО «Баинг Нью Медиа» — крупнейший оператор наружной рекламы Russ предъявил иски более чем на 559 млн руб. На прошлой неделе оператор подал еще два заявления на 143 млн руб. Кроме того, претензии к структурам Smart View предъявляют другие участники рынка наружной рекламы.

При этом агентство обратилось в суд за взысканием задолженности с «Самолета» позже ряда других рекламных компаний. В октябре и ноябре арбитражный суд удовлетворил требования к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» со стороны рекламных групп «ИА РИАЛВЕБ» и «2Р-МЕДИА» — на сумму около 300 млн руб. каждая. Обе компании входят в топ-30 крупнейших рекламных групп России по выручке.

Среди других кредиторов застройщика — ООО «ШКУЛЁВ ДИДЖИТАЛ ТЕХНОЛОГИИ» и ООО «СМАЙЛ МОБАЙЛ»: их требования также рассматриваются в судах. При этом ранее присужденные рекламным компаниям суммы пока не выплачены.

Общий объем требований к «Самолету» со стороны рекламного бизнеса продолжает расти. Возможность полного погашения задолженности перед подрядчиками может зависеть от финансовой поддержки девелопера государством, однако, как следует из публикации отраслевого ресурса, власти отказались ее предоставлять.

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